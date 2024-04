Risto E.J Penttilä: Israel ei voi jättää kostamatta Iranin tekemää iskua

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua harkitsemaan tarkasti Iranin iskujen kostamista, sanoo yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkamies. Virkamiehen mukaan Israel on sanonut, ettei se pyri tilanteen merkittävään eskalaatioon Iranin kanssa.

Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi tänään, että Israel on perunut suunnittelemansa kostoiskun Iraniin.

"Kukaan ei halua uutta sotaa"

– Kukaan tällä hetkellä ei halua uutta sotaa ja kaikkein vähiten Yhdysvallat, jossa on presidentinvaalit tulossa. Todennäköisimmin Israel odottaa jonkin aikaa juuri sen takia, että G7-maat ja Yhdysvallat painostavat tähän, Penttilä toteaa. Penttilä uskoo, että Israelin isku on varmasti tulossa.

– Se me tiedetään, koska Israel ei tällaista voi jättää kostamatta. Milloin se tulee ja suuntautuuko se sotilaskohteisiin vai kenties Iranin ydinaseohjelmaan, niin se jää nähtäväksi.

Penttilä kommentoi, että Israelin kannalta kaikkein pahin vaihtoehto on se, että Iran saisi kehitettyä ydinaseen valmiiksi.

– Israel on ennenkin iskenyt, jotta Iran ei saisi ydinasetta. Tämä on se, jonka Israel haluaisi tehdä, mutta se on myöskin se asia, jonka Yhdysvallat haluaa estää, jotta ei tulisi suurta alueellista sotaa.