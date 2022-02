Syrjiikö hallituksen bensapolitiikka eläkeläisiä? Vanhusasiamies jyrähti: "Näyttää puhuvan yhtä ja tekevän toista"

Eläkeliitto on ärähtänyt keinoista, joilla hallitus pyrkii hyvittämään energian hinnannousua kansalaisille . Se kertoo tiedotteessaan satojentuhansien pienituloisten eläkeläisten jäävän työssäkäyville suunnattujen hyvitysten ulkopuolelle, mikäli verohelpotukset sidotaan vain työssäkäyntiin.

– Tämä on toimi, joka vaikuttaa sellaisiin suomalaisiin, joille oman auton käyttö on välttämätöntä työmatkalla. Näitä suomalaisia on paljon, Saarikko sanoi.