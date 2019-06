Autoilijan bensalasku kasvaa 80 eurolla ja palkasta uhkaa jäädä vähemmän käteen – Näin hallitusohjelman verolinjaukset vaikuttavat kukkaroosi

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää maanantaina julkaistun hallitusohjelman verolinjauksia yllätyksettöminä. Verotuksen kannalta merkittävää Lehtisen mukaan on se, mitä hallitusohjelmassa ei ole.

Näin eri tuotteet kallistuvat

Palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna

Hallitusohjelmassa on varattu 200 miljoonaa euroa pienituloisten verotuksen keventämiselle. Tavallisen palkansaajan verotus sen sijaan voi kiristyä lähivuosina.

– Meillä on ensi vuonna tulossa merkittävät sosiaalivakuutusmaksujen korotukset. Tällä ei kompensoida sitä ollenkaan, koska kevennykset laitetaan pienituloisten päähän, sanoo Teemu Lehtinen.

– Kysymys on, miten se vaikuttaa kuluttajien luottamukseen. Luottamus on jo heikentynyt ja kuluttaminen on kääntynyt negatiiviseksi, Kärkkäinen sanoo.