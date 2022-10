Joka kolmas nainen elää Suomessa alle 1250 euron eläkkeellä – tuleva talvi pelottaa: "Ei ole puskuria"

– Ensi talvi on hyvin pelottava. Sitä ihmetellään, miten siitä selvitään, kun tähänkin asti on ollut tiukkaa, sanoo MTV:n Uutisaamussa vieraillut eläkkeellä oleva Markku Toivola.

– Valtaosa suomalaisten eläkkeistä on pieniä eläkkeitä. Naisten eläkkeistä 35 prosenttia on alle 1250 euroa kuukaudessa bruttona ja miehistä 25 prosentilla se on alle 1250 euroa kuukaudessa. Sitten tulee tämmöinen suurinflaatio, eikä siellä ole puskuria, millä tästä selviää, kertoo Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.