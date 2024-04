Kohdunkaulan syöpään sairastunut Jasmiina Yildiz aloitti syöpähoidot

Viime perjantaina ilmestyneessä Nikotellen-jaksossa Yildiz kertoi, miksi hän on ollut poissa. Hän sanoo jakson alussa kyynelehtien, että aihe on hyvin vaikea, mutta haluaa kertoa siitä kuuntelijoille suoraan.

– En tule kertomaan hirveän yksityiskohtaisesti, mitä minulle tulee seuraavaksi tapahtumaan. Toivon, että spekulointi ei keskity siihen. Kerron, kun tiedän ne kunnolla ja minulla on niistä kokemusta ja tietoa, Yildiz sanoo podcastissa.

Yildiz sai jakson nauhoitusten jälkeen lisää järkyttäviä uutisia lääkäriltä: syöpä on levinnyt.

– Syöpä oli ehtinyt jo levitä reiden imusolmukkeisiin ja kohdun viereisiin kudoksiin. Olen henkisesti aivan rikki ja tämä on todella kuormittavaa. Tässä tilanteessa on pakko toivoa hyviä uutisia, muuten ei jaksa. Sitten kun niitä hyviä uutisia ei tule, se on äärimmäisen raskasta, Yildiz kertoi MTV Uutisille.