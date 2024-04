Syöpädiagnoosin saanut Jasmiina Yildiz kertoo sairastumisensa toimineen herätyksenä monille naisille: "Olen niin onnellinen"

Big Brother Suomi -voittaja ja podcast-juontaja Jasmiina Yildiz, 26, kertoi hiljattain Nikotellen-podcastin jaksossa sairastuneensa kohdunkaulan syöpään. Hän sai jakson nauhoitusten jälkeen lisää järkyttäviä uutisia lääkäriltä: syöpä on levinnyt reiden imusolmukkeisiin ja kohdun viereisiin kudoksiin. Yildiz aloitti syöpähoidot viime viikolla.

Tiistaina 9. huhtikuuta Yildiz kertoi Instagramin Tarinat-osioon raapustamassaan tekstissä, että on saanut paljon viestejä, joissa naiset ovat kertoneet, että heillä on papakoelähete käyttämättä. Osa on myös tunnustanut viestissään, että on sivuuttanut kutsun kohdunkaulasyövän seulontaan.

– On myös paljon viestejä omista oireista ja siitä, kuinka on tämän tarinan takia vaatinut nyt lisätutkimuksia ja hoitoa omiin gynekologisiin vaivoihin, Ylidiz kertoo saamistaan yhteydenotoista.

Myös hoitoalan ammattilaiset ovat lähestyneet Yildiztä viestitse sen jälkeen, kun hän kertoi julkisesti sairastumisestaan. Yildizin mukaan hoitoalan ammattilaiset ovat kertoneet viesteissään, että hänen sairastumisensa on selvästi herättänyt naisia asian äärelle, ja tämä on pistetty merkille poliklinikoilla. Hän on liittänyt Tarina-postaukseensa yhden tällaisen viestin.

– Olen niin onnellinen. Jos voin estää yhdenkin tapauksen menemästä tähän pisteeseen, niin tämä on ollut sen arvoista, vaikka onkin äärimmäisen henkilökohtaista, hän kirjoittaa.

– Sanon vaan sen, että se muutaman sekunnin papa-näytteenotto on aika pieni paha siihen, kun kondis on tämä, hän kirjoittaa tekstinsä lopussa.

Yildiz kertoi aiemmin MTV Uutisille empineensä aluksi pitkään, puhuisiko hän sairastumisestaan julkisuudessa. Hän kuitenkin kokee tärkeäksi kertoa asiasta, jotta naiset menisivät tutkimuksiin.

– Jakso oli ihan äärimmäisen hankala tehdä ja tällaisessa tilanteessa toivon, että saan rauhassa parannella itseäni ilman spekulaatioita. Voin rehellisesti sanoa, etten ole ikinä törmännyt somessa, kuka olisi sanonut, että minulla on muuten kohdunkaulan syöpä. Haluan sanoa kaikille, että käykää kohdunkaulan syövän seulonnoissa, kun sellainen kutsu tulee kotiin, Yildiz muistutti.