Synnytys voi maksaa Yhdysvalloissa yli miljoonan – hintakehitys saattaa riistäytyä käsistä myös Suomessa: "Maksumieheksi tässä järjestelmässä päätyy aina potilas"

– Omavastuu tuli täyteen aika nopeasti. Tämä on hullu maa, jos ennen aikojaan ilman vakuutusta syntyvä lapsi tarkoittaa käytännössä konkurssia, Rice toteaa Kauppalehdelle järkyttyneenä.

– En edes tiedä mistä sen näkisi. Läpinäkyvyyden puute on pysäyttävää. Toisaalta, onko sillä väliä? Alennuksesta neuvotteleminen olisi rampauttava aloituspiste sellaiselle, jolla ei ole vakuutusta.

Tähtitieteellinen summa

– Summa on tähtitieteellinen. Jos perhe kotiutuu 23 päivän hoidon jälkeen, kyseessä on lievähkö keskosuus, uuden Lastensairaalan johtaja Jari Petäjä sanoo.

– Suomessa hyvin pienenkin keskosen hoitolasku jää useimmiten kymmeniin tuhansiin euroihin. Yli sadan tuhannen laskut ovat harvinaisia. Tällä hetkellä on vuosikohtainen maksimi perheelle koituvasta laskusta 600 euron luokkaa. Useimmiten jäädään tämän alle, Petäjä tarkentaa.

Mekanismi on riski Suomessakin

Yhdysvalloissa sairaaloiden on pakko hoitaa julkisrahoitteisen puolen potilaita Medicare ja Medicaid -vakuutusjärjestelmien kautta.

– Seuraus on, että sairaalaan vakuutusyhtiölle lähettämä lasku on todellisuudessa vasta neuvottelun avaus. Sairaalat lähettävät laskuja potilaille vuositasolla helposti kaksi kertaa niin paljon, kuin lopulta pystyvät vakuutusyhtiöiltä keräämään. Sekä sairaalan että vakuutusyhtiön kannalta on aina parempi, mitä enemmän potilas joutuu riidanalaisesta laskusta maksamaan, Petäjä perustelee.