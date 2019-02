Onko tämä edessä myös Suomessa? Käynti ensiavussa 8 000 euroa ja synnytys sairaalassa 70 000 euroa

Suomalaisilla kafkamaisia kokemuksia USA:ssa



– Mitään komplikaatioita ei ollut. Äiti ja lapsi pääsivät saman tien kotiin eli sairaalassa he olivat yhden päivän. Lasku oli 80 000 dollaria.

Monen sadan kainalosauvat mukaan, varmuuden vuoksi

Lasku on neuvottelun aloitus



Jatkuva riski on, että vakuutusyhtiö jostain syystä hylkää laskun, jolloin potilas joutuu maksamaan hinnan, jossa ei ole vakuutusyhtiön alennusta. Edullisempaan käteishintaan ei tässä vaiheessa enää ole paluuta.

– Esimerkiksi MRI-kuvan markkinahinta on 500 dollaria. Palveluntarjoaja laskuttaa vakuutusyhtiötä 2000 dollaria, mutta sopimushinta on 700, jolloin alennus voi olla 1 300 dollaria. Mikäli vakuutus ei korvaa, asiakkaalta laskutetaan 2 000 dollaria, joka on puhtaasti virtuaalinen hinta kaikissa muissa tilanteissa, laskutuslogiikkaan perehtynyt Tomi Maila selittää.