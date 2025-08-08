Maria Ohisalo sai lapsen

Europarlamentaarikko Maria Ohisalo (vihr.) on saanut toisen lapsensa. Hän vahvisti asian Instagram-julkaisussaan.

– Paljon odotettu pikkusisko syntyi sunnuntaiaamuna brysseliläisessä sairaalassa. Olemme valtavan onnellisia tästä elämän ihmeestä

Sanna Marinin (sd.) hallituksen sisäministeri Ohisalo kiittää kaikkia kannustuksesta ja vertaustuesta synnytyksen ja raskauden aikana.

– Urheilukisahenkisesti sairaalahenkilökunnan kannustushuudot synnytyksessä kuuluivat ”Allez allez” ja saimme oikein pätevää palvelua paikallisessa sairaalassa. Synnyttäminen kaukana kotoa ja muulla kuin omalla äidinkielellä oli jännittävää, mutta tuli tämäkin Eurooppa-seikkailu koettua, Ohisalo jatkaa.

Ohisalon ensimmäinen lapsi syntyi uudenvuodenaattona 2021 kesken Ohisalon puheenjohtajakauden 2019–2023.