Synkkä havainto Helsingistä: Jo alakouluikäiset lapset myyvät huumeita

Huumeiden yleistyminen näkyy muun muassa niin, että vasta alakouluikäisiä lapsia on tavattu myymässä ja välittämässä huumeita. Lisäksi pahoinvointi näkyy niin, että päivittäin tulee ilmoituksia itsetuhoisista nuorista.

Huumemaailman suunta lasten kohdalla on synkkä, kerrotaan MTV Uutisille Helsingin lastensuojelusta.

– Huumeita liikkuu paljon, tiivistää johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes.

Remeksen mukaan huumeita saa aivan liian helposti, ja niiden hinnat ovat alhaisia. Alkoholiin vaaditaan 18 vuoden ikä, huumeiden myyjät eivät henkilötodistusta kysele.

Lisäksi Remes kertoo hälyttävän huomion. Huumeita välittävien joukossa on nyt myös alakouluikäisiä lapsia.

– Usein kontakti syntyy vanhempien kavereiden tai sisarusten kautta.

Remes kertoo erityisesti "peukun" eli Alfa-PVP:n sekoittavan nyt lasten päitä. Sen lisäksi huolta tuottaa aineiden arvaamattomuus – koskaan ei voi tietää, mitä aineita huumeista löytyy.

– Uutena nuorten parissa on liikkunut Clonatril-nimistä ainetta, joka on Rivatrilin tapaista, mutta jossa kadulla on ollut mukana myös fentanyylia, sanoo Remes.

Onko Clonatrilin fentanyyli nuorilla tiedossa?

– Tuskin kaikilla ainakaan. Suurin osa varmaan ajattelee vain käyttävänsä tavallisia bentsoja. Osalle käytön syy on varmasti jännityksen tavoittelu, osa käyttää ahdistukseen, ja osa siksi, että kaverit käyttävät.

Itsetuhoisuutta ja kovaa velanperintää

Nuorten pahoinvointi näkyy yleisesti muun muassa itsetuhoisuutena.

– Käytännössä päivittäin tulee ilmoituksia itsetuhoisista nuorista – sekä kotona asuvista että sijoitetuista.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

Remes kantaa huolta myös nuorten rikollisuudesta.

– Nuorten väkivallan raaistuminen näkyy. Esimerkiksi velanperintään liittyvät uhkailut ovat aiheuttaneet sen, että aiemmin "kovaa" esittäneet nuoret pelkäävät sekä oman että perheensä turvallisuuden vuoksi. Tätä on jouduttu ottamaan jonkin verran huomioon myös sijaishuoltopaikoissa.

Velanperintä voi olla kovaotteista pieniltäkin tuntuvissa asioissa.

– Myös ilokaasu- ja vape-kuvioihin näyttää liittyvän rajua velanperintää.

Tilanne pysäytetään tarvittaessa sijoittamalla lapsi

Myös vanhempien päihdeongelmat ja lähisuhdeväkivalta ovat valitettavasti edelleen yleisiä ilmiöitä lastensuojelussa.

Lastensuojelussa pyritään puuttumaan taustalla oleviin syihin, esimerkiksi siihen, miksi lapset myyvät huumeita.

– Yritetään löytää taustalla olevat vetovoimatekijät, joita voivat olla uhkailu, painostus, rahan tarve ja jännityksen kaipuu. Ja selvittää monialaisella yhteistyöllä esimeriksi koulun, kodin, poliisin, hoitotahojen ja harrastustoiminnan kanssa, voidaanko tilalle saada muuta, Remes sanoo.

– Ja tarvittaessa tilanne pysäytetään sijoittamalla lapsi.

Uusien ilmiöiden johdosta lastensuojelussa on jouduttu kehittämään uusia yhteistyömuotoja perheiden, koulun, poliisin ja eri palveluiden kanssa.

– Näiden avulla on myös löydetty toimivia keinoja katkaista kierteitä, kun niihin päästään tarttumaan ajoissa.

2:25 Katso myös: Yhä useammat huumeidenkäyttäjät kärsivät vakavista tulehduksista – tästä on kyse.