Synkät luvut: Seitsemän alle 16-vuotiasta kuollut tänä vuonna liikenteessä – tällaisia tapaukset olivat

Suomessa on tänä vuonna kuollut jo seitsemän 0–15-vuotiasta lasta erinäisissä liikenneonnettomuuksissa, kertoo Tilastokeskuksen tuore liikenneonnettomuuksien ennakkotilasto.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen sanoo, että myös heillä on kiinnitetty huomiota lasten liikenneturmien nousuun.

Joka tapauksessa uudet luvut tarkoittavat sitä, että lasten määrä on tänä vuonna noussut liikenneonnettomuuksissa.

Tällaisia turmat ovat olleet

Vuoden 2024 aikana polkupyöräonnettomuuksia on sattunut kolme 10–14-vuotiaiden ikäryhmässä ja yksi 6–9-vuotiaiden ikäryhmässä. Aiempina vuosina saman kategorian onnettomuuksia oli yhteensä 1–2.

MTV Uutiset koosti alkuvuoden ajalta uutisoituja onnettomuusuutisia, joissa kuolonuhri on ollut 0– 15-vuotias lapsi ja jotka sopivat Tilastokeskuksen tilastoituihin onnettomuuksiin.

Onnettomuudet ovat olleet hyvin erilaisia. Ainakin kahteen tapaukseen on liittynyt sähköpotkulauta.

Lapsi on huutomerkki aikuiselle

Onnettomuuksia on sattunut erityisesti kesäaikaan, mutta myös alkusyksy on vaarallista aikaa lapsille, kun uusia nuoria tienkäyttäjiä suuntaa esimerkiksi koulutielle.

Liikenneturvan Pakarinen muistuttaa, että kun puhutaan tämän ikäryhmän lapsista, on vastuu liikenneturvallisuudesta aikuisella.

– Lapsi liikenteessä on iso huutomerkki aikuisille. Lapsi liikenteessä vaatii aikuiselta valppautta, sillä lapset voivat toimia liikenteessä vähän arvaamattomasti. Aikuisilla on myös vastuu huolehtia siitä, että lapsilla on turvavälineitä käytössä ja osaamista liikenteessä toimimiseen.