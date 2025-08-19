Kuolonkolari Oulussa

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton törmättyä puuhun Oulussa, kertoo poliisi.

Hälytys liikenneonnettomuudesta Sanginjoentiellä tuli hieman ennen iltakymmentä. Poliisin mukaan auto oli kulkenut Sanginjoen suuntaan ennen tieltä suistumista vasemmalle puolelle kulkusuuntaansa nähden.

Auto törmäsi puuhun ja pysähtyi ojaan katolleen. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi matkustajia.

Poliisi epäilee onnettomuuden syyksi liian suurta tilannenopeutta ja tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyntutkintana.

