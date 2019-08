Sympaattinen tempaus särkyneille sydämille: Yrittäjä tarjosi kahvia puoleen hintaan avioeron kunniaksi – "Tämä ei ole maailmanloppu"

– Ajattelin, että meitä on paljon ja ehkä järjestän grillibileet, mutta kun olen yrittäjä ja työpäivä on 24/7, niin se ei onnistunut. Sitten ajattelin, että kutsun heitä kahvilaan ja tänne tuli tosi paljon ihmisiä, hän kertoo.

"Avioero oli hyvä päätös"



Lapsista sopiminen vaikeaa



– Jokainen päivä on sellaista taistelua. Välillä on raskasta, kun hän ei ole halunnut ottaa lapsia tai auttaa lapsihommissa. Onneksi me asumme Suomessa ja naisilla on täällä oikeuksia. Jos olisin jossain toisessa maassa, olisin varmaan ihan helvetissä. Pakotin hänet hoitamaan lapsia ja pakotan edelleenkin.