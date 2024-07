Vaikean avioeron läpikäyneen Emilia Huttusen Tinder-deitit päättyivät mustelmiin – Mutsis on -bloggaajana tunnettu pakeni yöllä taksiin

Emilia Huttunen aloitti Mutsis on -blogin vuonna 2011. Nyt hän on yksi päähenkilöistä Someäidit-sarjassa, joka alkaa 14. elokuuta MTV Katsomossa. Sarjassa nähdään myös podcastaaja Vivian Nick , Kaksi äitiä -blogistaan tunnettu pariskunta Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti sekä mediapersoona Miisa Nuorgam .

Sometyönsä myötä Huttusta on maalitettu jo vuosia muun muassa Ylilaudan anonyymilla keskustelupalstalla ja hänestä on tehty aiheettomia ilmoituksia lastensuojeluun, huoli-ilmoituksia sosiaalihuoltoon ja käyty kaksi kertaa salakuvaamassa Verotoimistossa hänen verotietonsa ja jaettu ne nettiin.

– He ovat häiriköineet asiakasyrityksiäni ja vieneet minulta töitä. Lista on loputon – tuntuu, ettei enää edes muista kaikkea, Huttunen kertoi MTV Uutisille.

Huttusen elämässä on myllertänyt muutenkin, sillä hän erosi aviomiehestään vuoden 2023 alussa, eikä ollut sitä ennenkään ollut enää pitkään aikaan onnellinen. Ex-parilla on 12-, 10-, 4- ja 2-vuotiaat lapset. He olivat yhdessä 13 vuotta, joista 4,5 vuotta naimisissa.