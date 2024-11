Jyrki toipuu edelleen hänen ja Jennin Ensitreffit-erosta: "Olen keskittynyt itseeni ja parantumiseen"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituneet Jyrki ja Jenni jatkoivat matkaansa yhdessä, mutta kameroiden sammuttua Jenni ilmoitti, että haluaakin erota.

Jyrkille ero Jennistä oli todella kova kolaus, sillä hän ei saanut minkäänlaista vihiä siitä, että Jenni harkitsi eroa. Kaksikko avioitui äskettäin päättyneessä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Jyrkille tuli luottavainen olo sen jälkeen, kun he tekivät ohjelmassa päätöksen, että jatkavat yhdessä.

Jenni kertoi eropäätöksestään viikko sen jälkeen, kun kamerat olivat sammuneet.

– Muistan sen päivän erittäin hyvin vieläkin, Jyrki kertoo MTV Uutisille.

Jyrkin ja Jennin innostus hääpäivänä oli käsin kosketeltavaa.

Eropäivänä Jyrki kertoo antaneensa Jennille ruusun, halit ja pusut tapansa mukaisesti.

– Minulla oli tapana tuoda Jennille aina ruusu, kun tulin Kotkasta Helsinkiin. Laitoimme makkarin ovenkin siinä paikalleen, kun oli tippunut saranoiltaan. En olisi kaiken jälkeen luullut, että kuulen sellaisia sanoja sinä päivänä.

Hän on pyrkinyt pitämään itsensä kiireisenä eron jälkeen töiden, harrastusten ja kavereiden parissa. Arki pyörii päivä kerrallaan.

– Viime aikoina olen innostunut taas heittämään paljon dartsia. Välillä kesän asiat pyörivät kuitenkin vielä mielessä – varsinkin silloin, kun on yksin. Erosta toipuminen on vielä kesken. Sydämen asiat ovat aina isoja juttuja, ja minulla kestää käsitellä tällaisia asioita. Annan niille aikaa. Olen keskittynyt itseeni ja parantumiseen.

Jaksojen näkeminen oli Jyrkille pienoinen shokki, sillä Jenni toi hänen raha-asioitaan hyvin rohkeasti esille. Hän uskoo, että juuri raha oli Jennille käänteentekevä asia.

– Sanoin kyllä hänellekin, ettei olisi ollut mitään hätää. Uskon, että olisin löytänyt pääkaupunkiseudultakin töitä. Töiden suhteen en ole ollut koskaan nirso.

Eron jälkeen kaksikko ei ole ollut missään tekemisissä.

”Katsoin joitakin Jennin elämäntapoja läpi sormien”

Jyrki ei ihmettele, että hänet yhdistettiin juuri Jennin kanssa.

– Olemme molemmat rempseitä ja nauravaisia, puheliaita ja yhtä hyvän, tai huonon, huumorin omaavia. Tulevaisuudenhaaveet olivat myös hyvin samanlaisia. Kukaan meistä ei ole toki täydellinen, ja itsekin katsoin joitakin Jennin elämäntapoja läpi sormien sen syvemmin niihin takertumatta. Lupasin hänelle olla puhumatta niistä ja lupaukseni aion pitää. Itse pyrin kuitenkin keskittymään positiivisiin asioihin.

Lopputulos jäi harmittamaan, koska se ei ollut lainkaan sitä, mitä Jyrki lähti hakemaan. Hän on myös pohtinut sitä, miten osaisi sanoittaa ajatuksiaan paremmin, jotta toiselle ei jäisi tulkinnanvaraa.

– Meidän tapauksessamme on saattanut osittain käydä niin, että toinen on tehnyt vääriä tulkintoja huonon artikulaationi takia.

Jyrki on ollut yhteydessä myös tuotantoyhtiöön hänen raha-asioidensa läpikäymisestä.

– Se on ollut hyvin henkilökohtaista, joten harmittaa, että niitä on tuotu niin suuresti esille. Ymmärrän, että se on ollut Jennille ongelma, mutta se on ollut liian henkilökohtaista. En tykkää edes juurikaan puhua niistä. Toki parisuhteessa ne ovat tärkeitä asioita, joten niitä olisi ollut kiva käydä enemmän Jennin kanssa läpi.

Jennin ja Jyrkin matkasta jäi näyttämättä paljon asioita. He harrastivat paljon yhdessä ja maalasivat Jennin terassin.

– Raha-asioiden rooli otettiin liian suureksi. Ihania asioita jätettiin näyttämättä. Sellainenkin ”pikkujuttu”, että muiden hääkuvien antaminen näytettiin, ja meiltä sitä ei näytetty ollenkaan.

Jyrkin ja Jennin hääkuvan antaminen jäi näyttämättä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Prosessista Jyrki oppi sen, että hänestä todella on vielä parisuhteeseen, ja hän on tehnyt myös itsetutkiskelua. Täysin säästötön hän ei ole missään vaiheessa ollut.

– Pyrin koko ajan siihen, että toisella olisi hyvä olla. Raha-asioiden esille tuominen oli myös sellainen kolaus itselle, että nyt olen oppinut säästämään systemaattisemmin. Tälläkin hetkellä on pieni pesämuna jo kasvanut suuremmaksi.

Perhehaaveet saivat eron myötä ison kolauksen

Jyrki uskoo, ettei ohjelman asiantuntijoiden, Hanna Myllymaan, Tapani Alasen ja Kari Kanalan, suurta roolia pysty kunnolla edes käsittämään.

– Hattua päästä. Itse ainakin koin saaneeni sieltä tukea silloin, kun sitä tarvitsin. Omalla kohdalla en olisi osannut toivoa enempää.

Ex-pari kävi ohjelman aikana keskusteluja yhteisestä tulevaisuudesta niin kahdestaan kuin asiantuntijoiden kanssa.

Ihmiset, jotka ovat tunnistaneet ja uskaltaneet tulla jutuille, ovat sanoneet Jyrkille vain positiivista palautetta.

– Kotikonnuilla saa olla rauhassa, mutta ulkopaikkakunnilla ihmiset ovat tulleet juttelemaan enemmän. Kehuja on kiva kuulla.

Tulevaisuudenhaaveet eivät ole perheen perustamisen osalta hävinneet mihinkään. Hänen ja Jennin eron myötä ne saivat tosin kovan kolauksen.

– Myönnän, että äskettäin mennyt isänpäivä oli jälleen entistä rankempi. Lapsettomana ne ovat vuosi vuodelta rankempia. Tiedän, että minusta tulisi hyvä iskä, ja todellakin osallistuisin lapsen kasvatukseen.

Lähitulevaisuudessa Jyrki aikoo hakea kouluun, jotta saisi Yhdysvalloissa opiskellun liikunnanopettajan tutkinnon päteväksi myös Suomeen. Hän opiskeli Yhdysvalloissa 2007–2012 ja teki kesät töitä Suomessa.

– Mielestäni sinne ei ollut vaikeaa päästä opiskelemaan. Hain sinne ammattilukiopapereillani, kun opiskelin ylioppilaaksi ja sähköasentajaksi samaan aikaan. Tämän lisäksi täytyi läpäistä englanninkielinen koe.

Jyrkin lähitulevaisuus sisältää todennäköisesti opiskelua.

Jyrki kokee takkinsa olevan aika tyhjä, ja tällä hetkellä hän ei enää hakisi Ensitreffit alttarilla -ohjelman kaltaiseen sarjaan mukaan. Hän ei kuitenkaan kadu mitään ja rohkaisee ihmisiä hakemaan ohjelmaan, sillä koskaan ei voi tietää, jos sen kautta löytyy joku vierelle.

– Koskaan ei voi sanoa ei koskaan. Alussa minulla oli hirvittävä luotto koko prosessiin. Oli heti varattu olo, kun kerrottiin, että minulle on löytynyt vaimo. Panostin tähän todella kovasti, Jyrki summaa.