Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kaudella Jenni ja Jyrki menivät naimisiin, mutta liitto päättyi kuitenkin lopulta eroon Jennin päätöksestä. Jennille ero Jyrkistä oli helppo, vaikka se kuulostaakin ikävältä. Nyt naisen elämässä puhaltavat muutoksen tuulet.

Jenni avioitui Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kaudella Jyrkin kanssa. Pari kertoi televisiossa jatkavansa matkaa yhdessä, mutta kameroiden sammuttua Jenni halusikin erota. Hän halusi olla kuvausten jälkeen viikon erossa Jyrkistä, jotta saa jäsentää ajatuksiaan ilman tätä ja jutella asiasta läheistensä kanssa.

– Päätös ei missään nimessä ollut helppo. Harmitti, miten pitkän matkan olimme tulleet. Ajan myötä, mitä enemmän tutustui, niin huomasin, että olemme sen verran erilaisia ihmisiä, tykkäämme elää eri tavalla, eivätkä arvomme olleetkaan niin samanlaiset. Tämä oli oikea päätös, Jenni kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2024.

Jyrkin ja Jennin hääkuva

Jenniä ahdisti ajatus siitä, että hänen olisi täytynyt kameroiden edessä kertoa eroajatuksestaan Jyrkille. Hän halusi antaa itselleen pienen miettimisajan, koska he eivät olleet olleet hetkeäkään ilman kameroita.

– Halusin ymmärtää ja nollata hetken, kun avioliitossamme ei ollut kuvausporukkaa, vaan vain me kaksi.

Jenni uskoo, että Jyrki lopulta ymmärtää, että ero on paras ratkaisu molempien kannalta.

Jyrki otti eron raskaasti ja se tuli hänelle täysin puun takaa. Jenni laittoi niin ikään kaiken peliin, joten ero oli todella iso pettymys myös hänelle.

– Halusi sen takia edes vähän maltillisesti seurata tilannetta, vaikka huonot puolet tulivat esille jo ensimmäisten päivien aikana. En missään nimessä halunnut heti silloin heittää hanskoja tiskiin. Yritin kyllä kaikkeni ja odotin, jos oma fiilis muuttuisi, Jenni kertoi.

Jenni odotti hänen oman fiiliksensä Jyrkin suhteen muuttuvan.

Hän ei ole ollut Jyrkin kanssa tekemisissä enää eropäätöksen jälkeen. Yhteydenpidon lakkaaminen on ollut Jennille jossain määrin jopa helpottavaa.

– Kun oli ikävä tilanne, niin olen tyytyväinen siihen, että olemme olleet omissa oloissamme.

Jenni pystyi unohtamaan eron kertalaakista, sillä pari ehti olla yhdessä vain kuutisen viikkoa.

– Se jäi sen verran lyhyemmäksi kokemukseksi, ja negatiiviset asiat olivat niin pinnalla, että päätös oli helppo, vaikka se ikävältä kuulostaakin. Totta kai harmittaa aiheuttaa toiselle paha mieli – ei se ollut missään nimessä tavoite. Mutta ei tarvinnut kasata itseään uudelleen, jos näin voi sanoa. Nopeasti pääsin takaisin arkirutiineihin.

Huoli yhteisestä tulevaisuudesta alkoi vaivata Jenniä, koska hän kaipasi nimenomaan turvallisuutta ja varmuutta. Rahakeskusteluja Jenni ja Jyrki kävivät jo ensimmäisten tutustumispäiviensä aikana.

Jenni ja Jyrki kävivät keskusteluja yhteisestä tulevaisuudesta niin kaksin kuin asiantuntijoiden kanssa.

– Se oli minulle vaikea aihe, ja huomasin, ettei Jyrkikään siitä pitänyt. Silloin tajusin, että tämä saattaa olla ensimmäinen kompastuskivemme. Avioliiton aikana minulla oli hyvin turvaton olo. Se oli pakko vain päättää.

Raha muodostui isoksi kynnyskysymykseksi parin suhteessa, kun Jenni antoi ohjelmassa ymmärtää, että Jyrkin työ- ja taloudellinen tilanne eivät olleet hänen mielestään riittävän vakaita. Jenni ei kuitenkaan ohjelmaan hakiessaan määritellyt, että tulevan puolison pitäisi olla nimenomaan vakituisessa työsuhteessa.

– Ja edelleen tänä päivänä sanon sitä, ettei tarvitse välttämättä olla vakityötä. Mutta täytyy olla vakaampi pohja tai varmempi ala tai jotakin sellaista, mistä tulisi varmuus ja turvallisuus itselle. Ettei tarvitsisi aina vuoden määräaikaisuuden jälkeen jännittää, mitä toisen työpaikalle tapahtuu.

Jyrki otti jo ohjelmassa kantaa siihen, että hänen myyjän työnsä on vakituinen työ ja lisäksi hän tekee opettajan töitä.

Jennin ja Jyrkin tulot olivat lisäksi vuonna 2023 hyvin yhteneväiset noin parin tuhannen euron erolla.

Jennille ehti muodostua Jyrkiin vahvoja ihastumisen tunteita, mutta ne laantuivat yhtä nopeasti kuin olivat alkaneetkin.

– Huolet tulivat tielle. Missään nimessä rakastumiseen asti ei ehtinyt päästä.

Jälkikäteen ajateltuna Jenni ei ehkä puhuisi Jyrkin raha-asioista niin suoraan. Toisaalta ne olivat yksi isoimpia syitä, miksi heidän avioliittonsa päättyi, joten ne oli siksi välttämätöntä tuoda esiin. Tästä rehellisyydestä Jenni on joka tapauksessa ylpeä.

”En minä mikään tasojenhinkkaaja ole”

Asiantuntijoiden Hanna Myllymaan, Tapani Alasen ja Kari Kanalan Jenni kokee korvaamattomiksi. Hän on todella huono pyytämään apua, ja muistaa erityisesti yhden illan, kun Jyrki puhui Hannan kanssa puhelimessa.

– Hanna varmaan tiesi tämän. Hän oli sanonut Jyrkille, että antaisi puhelimen samalla minulle. Sitten siitä tulikin pitkä ja hyvä keskustelu.

Hän on keskustellut asiantuntijoiden kanssa myös eropäätöksen jälkeen.

Jenni ihmettelee ohjelmassa hänen ympärilleen luotua ”pihvimaniaa”: hän syö todellisuudessa pihviä 2–3 kertaa vuodessa.

– Nyt vaikuttaa siltä, että vedän pihviä viisi kertaa päivässä. Ihmettelen, miksi minusta piti tehdä barbaari, joka vetää sitä koko ajan. Ohjelma antoi myös ymmärtää, että olen hirvittävän siisti ja järjestelmällinen. Tykkään toki, että tavarat ovat paikoillaan ja tykkään mennä siistiin kotiin pitkän päivän jälkeen. Mutta en minä mikään tasojenhinkkaaja ole.

Netissä on spekuloitu paljon sitä, onko Jennin julkisuudesta tunnettu isä Antti Muurinen rahoittanut hänen elämäänsä.

– Ihan kaiken olen itse ostanut, isi ei ole ostanut. Sen haluan sanoa. Ostin ensimmäisen asuntoni 18-vuotiaana, jonka myin isolla voitolla ja sain ostettua nykyisen asuntoni.

”Kodissani on enemmän huonoja kuin hyviä muistoja”

Tällä hetkellä Jennille kuuluu hyvää, sillä hän on saanut arjen rutiininsa takaisin ja oppinut pitämään niistä valtavasti.

Ohjelmaan osallistuminen oli Jennille korvaamaton kokemus, jota ei pysty edes sanoin selittämään. Itsestään hän on oppinut sen, ettei olekaan niin ujo kuin on kuvitellut.

– Rohkenin ja heittäydyin näinkin isoon juttuun, niin olen pirun ylpeä itsestäni. Olen saanut itsevarmuutta ja ottanut tältä matkalta mukaan oppeja olla mahdolliselle tulevalle kumppanille avoin.

Erityisesti kokemus toi esille sen, miten ihana ja kannustava perhe Jennillä onkaan.

– Arvostan todella paljon, miten rohkeasti myös he ovat tulleet tähän mukaan. Ei ollut epäilystäkään siitä, etteivät he olisi halunneet tulla häihin. He ovat vain kuunnelleet, eivätkä määränneet tai neuvoneet tekemään mitään.

Jennin isä, julkisuudestakin tuttu Antti Muurinen, piti puheen tyttärensä ja Jyrkin häissä.

Hän lähtisi milloin tahansa uudestaan Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan tai muuhun vastaavaan sarjaan, koska pitää kokemusta ainutlaatuisena ja on oppinut valtavasti itsestään.

– Tätä ei voi verrata mihinkään. Tällaista ei saa mistään muualta.

Jenni laittoi noin kaksi viikkoa hänen ja Jyrkin eron jälkeen Helsingin-kotinsa myyntiin ja toivoo sen menevän kaupaksi. Hän on asunut kyseisessä asunnossa noin seitsemän vuotta.

– Juttelin hyvän ystäväni kanssa koko prosessista, mitä tässä on tapahtunut. Siinä hetkessä ajattelin, että kodissani on enemmän huonoja kuin hyviä muistoja. Ystäväni kannusti juttelemaan asunnon myymisestä välittäjän kanssa. Tarvitsen jotakin aivan uutta: uudet seinät, lenkkipolut ja muistot, Jenni kertoi.

Jenni menee ensimmäistä kertaa elämässään eteenpäin täysin fiiliksen mukaan.

– Siitä matka jatkuu eteenpäin – katsotaan, minne. Minulla on ensimmäistä kertaa elämässäni sellainen olo, että katsotaan ihan täysin fiilispohjalta. Olen aina ollut niin suunnitelmallinen ja järjestelmällinen. Ei voi tietää, meneekö asunto kaupaksi ylihuomenna, kuukauden vai kahden vuoden päästä, niin ei tiedä sen hetken fiiliksiä. Mutta jään Suomen sisälle, Jenni totesi.

Katso videolta, miten Jenni oli määritellyt hakukriteereissä puolisonsa taloudellisen tilanteen, ja mikä hänen parisuhdetilanteensa on tällä hetkellä.