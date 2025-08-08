Poikakolmikko pahoinpiteli alle 15-vuotiaan lapsen rajusti Espoossa – uhri sairaalaan

Kuvituskuva/All Over Press
Kolme nuorta poikaa kohdisti väkivaltaa neljänteen poikaan Espoossa. Uhri joutui sairaalaan.

Poliisi tutkii Espoon Leppävaarassa tapahtunutta törkeää pahoinpitelyä. Kolmen alle 15-vuotiaan pojan epäillään kohdistaneen väkivaltaa yhteen alle 15-vuotiaaseen poikaan eilen puolen päivän aikoihin.

Uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Poliisi otti yhden teosta epäillyn nuoren kiinni tapahtumapaikan läheisyydessä, ja sillä on tiedossa kaikkien muidenkin osallisten henkilöllisyydet. 

− Asiaa selvitellessä on tullut esiin, että osalliset tiesivät toisensa etukäteen, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi tiedotteessa.

Koska kaikki epäillyt ovat alle 15-vuotiaita, asia ei tule etenemään syyttäjälle.

Alle 15-vuotiailla rikolliseen tekoon epäillyillä on kuitenkin nuoresta iästään huolimatta vahingonkorvausvastuu, mikäli teosta on seurannut jotain korvattavaa. 

Osallisten puhutukset asian kulun selvittämiseksi on jo aloitettu, ja ne jatkuvat vielä ensi viikon aikana, kertoo Hietajärvi.

