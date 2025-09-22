Syksyn suurin Ilmavoimien lentotoimintaharjoitus alkaa maanantaina.
Protective Fence 25 on kuluvan syksyn suurin lentotoimintaharjoitus Suomessa. Ilmavoimien päätukikohtien lisäksi käytössä ovat ilmavoimien mukaan Oulun, Vaasan ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentät sekä Kallaxin tukikohta Ruotsin Luulajassa. Päätukikohdat ovat Rovaniemi, Kuopio-Rissala, Jyväskylä-Tikkakoski ja Tampere-Pirkkala.
‒ Protective Fence 25 -harjoituksen tavoite on vahvistaa Ilmavoimien puolustuskykyä ja valmiutta. Toteutamme harjoituksessa suuren konemäärän ilmaoperaatioita hajautetusta ryhmityksestä Ilmavoimien taistelutavan mukaisesti, kertoo harjoituksen johtajana toimiva Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Vesa Mäntylä.
Perjantaihin kestävässä Protective Fence 25 -harjoituksessa mukana on joukkoja Ruotsin ja Tanskan ilmavoimista. Harjoitukseen osallistuu Ilmavoimien mukaan yhteensä 1 200 sotilasta ja noin 50 lentokonetta, joista 30 on suomalaisia Hornet-hävittäjiä.
Harjoitus on koordinoitu Ison-Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -maaryhmän Tarassis-harjoituskokonaisuuden kanssa.
Mukana on muun muassa Hawk-suihkuharjoituskoneita, Maavoimien helikoptereita, ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä sekä Ruotsin ja Tanskan ilmavoimien Hercules-kuljetuskoneita.
Lentomelun lisäksi odotettavissa voi olla koneiden suojajärjestelmistä johtuvia valoilmiöitä ja vääriä säätutkahavaintoja. Lentotoiminta päättyy iltaisin kello 23:een mennessä.