Arvio poliitikkojen korruptioalttiudesta on parempi kuin edellisessä kyselyssä.

Joka toinen suomalainen uskoo korruption eli vallan väärinkäytön omaksi eduksi olevan erittäin tai melko yleistä valtakunnan tason poliitikkojen keskuudessa.

Asia ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaksin teettämästä kyselystä. Tätä mieltä oli 48 prosenttia kyselyn vastaajista.

Kansalaisten arvio päättäjien korruptioalttiudesta on parempi kuin edellisessä kyselyssä vuodelta 2019. Silloin 55 prosenttia arvioi korruption olevan yleistä valtakunnan tason päättäjien keskuudessa.

Kuntapäättäjiä arvioitiin jonkin verran kunnollisemmiksi kuin valtakunnan tason poliitikkoja. Vastaajista 38 prosenttia arvioi nyt, että kuntapäättäjät ovat alttiita korruptiolle. Vuonna 2019 osuus oli 46 prosenttia.

Virkamiehet arvioitiin kyselyssä jonkin verran poliitikkoja nuhteettomammiksi. Kyselyn vastaajista 34 prosenttia arvioi, että valtionhallinnon virkamiehet ovat alttiita korruptiolle. Runsas neljännes eli 26 prosenttia teki saman arvion kotikuntansa virkamiehistä.

Virkamiehiä koskevat näkemykset eivät ole juuri muuttuneet vuoden 2019 kyselystä.

Koulutetut luottavat, perussuomalaiset epäilevät

Vastaajien sosiaalinen asema ja koulutustaso näkyivät kyselyn vastauksissa. Mitä korkeammin koulutettu vastaaja on, sitä vakuuttuneempi hän oli siitä, että Suomessa esiintyy varsin vähän korruptiota päätöksenteon eri tasoilla.

Vähemmän koulutetut ja työväestöön kuuluvat vastaajat olivat eri linjoilla. Heistä keskimääräistä useampi arvioi korruption olevan ainakin melko yleinen ongelma päättäjien ja virkamiesten keskuudessa.

Myös vastaajien puoluekanta heijastui näkemyksissä. Perussuomalaisten tukijat pitivät korruptiota selvästi suurempana ongelmana kuin muiden puolueiden kannattajat.

Kokoomuksen ja keskustan kannattajat taas olivat keskimääräistä varmempia, että vallan väärinkäyttö omaksi eduksi on sekä valtakunnan että kunnallisella tasolla melko harvinaista.

Kyselyn toteutti Verian, ja siihen haastateltiin tuhat ihmistä marras- ja joulukuun vaihteessa. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.