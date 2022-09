SVT: Detur peruu loppuvuoden chartermatkat – matkatoimisto kiistää jättäneensä majoituksia maksamatta tai lähettäneensä fakseja

Tiedotteen mukaan Detur aloittaa pääomapohjan vahvistamisen ja yritysorganisaation uudelleenjärjestelyt. Tämän vuoksi yritys kertoo keskeyttävänsä operationaalisen ja tuotannollisen toimintansa ja että loppuvuoden charterkausi on peruttu.

Deturin pohjoismaisilla asiakkailla on kerrottu viime päivinä olleen ongelmia matkatoimiston kanssa. Turkkiin matkanneille asiakkaille on tiettävästi annettu kehotuksia maksaa majoituksesta itse, vaikka he ovat jo maksaneet hotellin osana matkapakettia.