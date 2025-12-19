Presidentti Alexander Stubb on tehnyt mittavan rahalahjoituksen kolmeen kohteeseen yksityishenkilönä, kertoo tasavallan presidentin kanslia.
Alexander Stubb on lahjoittanut 250 000 euroa Suomen Kulttuurirahastolle, 250 000 euroa Läpimurtosäätiölle ja 40 000 euroa Me-säätiölle.
Lahjoitussumma koostuu presidentti Stubbin puhujapalkkioista, jotka kertyivät, kun hän työskenteli Yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa Firenzessä Italiassa.
Instituutin käytännön mukaan professoreiden puhujapalkkiot rahastoidaan.
Presidenttiparille oma rahasto
Kulttuurirahastoon on perustettu lahjoituksen turvin Suzanne Innes-Stubbin ja Alexander Stubbin rahasto, Suomen kulttuurirahaston tiedotteessa kerrotaan.
Presidenttiparin rahaston tarkoituksena on edistää nuorten taidetta, tiedettä, kulttuuria, musiikkia ja kirjallisuutta.
Kulttuurirahastossa on myös useita aiempien tasavallan presidenttien nimikkorahastoja, muun muassa Tarja Halosen, Eeva ja Martti Ahtisaaren, Mauno Koiviston ja Urho Kekkosen rahastot.
Varat voidaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen
Kulttuurirahaston nimikkorahastoissa lahjoittajan tai hänen läheisensä nimi säilyy tulevaisuuteen ja varat voidaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen.
Lahjoituksella voi tukea esimerkiksi omaan henkilöhistoriaan tai uraan liittyvää taide- tai tutkimusalaa.
Tarkoituksena voi olla myös yleinen tieteen ja taiteen tukeminen.
Kulttuurirahastolla on yli 900 nimikkorahastoa. Lahjoituksina saadut varat sijoitetaan osana säätiön sijoitusomaisuutta, ja tuotot käytetään tieteen ja taiteen hyväksi.
Presidentti Stubb on Kulttuurirahaston hallintoneuvoston kunniaesimies. Hallintoneuvosto on Kulttuurirahaston korkein hallintoelin.