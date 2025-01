Suvi Minkkisen suursatsaus maksoi itsensä nopeasti takaisin – Suomen ampumahiihdossa tapahtui merkittävä muutos: "Se taisi iskeä aika kovaa"

Ampumahiihdon maailmancup-kausi yltää tulevana viikonloppuna Ruhpoldingissa puoliväliin. Kauden ensimmäinen puolikas on tuottanut suomalaisittain useita ilonhetkiä, eikä Suvi Minkkisen harppaus kohti maailman kärkeä ole suinkaan jäänyt ainoaksi onnistumiseksi. Maajoukkueen päävalmentaja Erik Bartlett Kulstad avasi MTV Urheilulle onnistuneen alkukauden taustatekijöitä.

Kauden toistaiseksi suurimmat ilonhetket koettiin sunnuntaina Oberhofissa, kun Minkkinen toi Suomen voittajana maaliin sekapariviestissä, jossa toisena lenkkinä toimi Tero Seppälä. Suomen edellisestä maailmancup-osakilpailuvoitosta tuli tuolloin kuluneeksi päivälleen viisi vuotta Kaisa Mäkäräinen oltua tammikuussa 2020 ykkönen niin ikään Oberhofissa käydyssä yhteislähtökisassa.

– Meillä oli sen kisan jälkeen viiden tunnin automatka, joten kokoonnuimme vain lyhyesti huoltoryhmän, valmentajien ja fysioiden kesken ja joimme lasilliset samppanjaa. Nautimme hetkestä. Se oli siistiä. Maanantaina meillä oli urheilijoiden kanssa pienet juhlat. Ei mitään erityistä, mutta pitihän siitä nauttia vähän ylimääräistä, Kulstad kertoo puhelimitse Ruhpoldingista, missä maailmancup jatkuu jo tänään miesten normaalimatkan merkeissä.

– Tiesimme, mihin olimme kyenneet aiempina vuosina, mutta totta kai viimeinen askel voittajaksi on erityinen. Olemme nähneet urheilijoidemme olevan parempia, ja palaset olivat paikoillaan, mutta täytyy sanoa, että tämä ylitti odotukset, joita meillä oli kauteen lähdettäessä.

Minkkinen on kauden neljän ensimmäisen kilpailuviikonlopun jälkeen naisten maailmancupissa viidentenä. Kahdeksatta kauttaan maailmancupissa kilpailevan urheilijan paras sijoitus ennen tätä oli kokonaiscupin 27. sija kaudelta 2022–2023.

Reilu kuukausi sitten Kontiolahdella Minkkinen avasi kauden sijoittumalla henkilökohtaisilla matkoilla kymmenenneksi, kolmanneksi ja 11:nneksi. Pikakisan kolmossija oli hänen uransa ensimmäinen henkilökohtainen palkintosija maailmancupissa. Viime keväänä Holmenkollenilla Minkkinen ylsi Otto Inveniuksen kanssa parisekaviestin kolmossijalle.

– Toivoimme viime kaudella näkevämme häneltä askeleen eteenpäin, emme toki mitään niin isoa askelta kuin nyt on nähty, sillä hänellä oli viime kaudella terveysmurheita, jotka hidastivat häntä, Kulstad sanoo.

Minkkisen palautuminen kaudesta 2022–2023 kesti pitkään, ja lisäksi hän sairastui kauden 2023–2024 alla Italiassa tehdyn korkean paikan leirin yhteydessä koronaan.

– Tänä vuonna hän pani kaiken peliin ja puski äärirajoille. Hän vei ne rajat vähän pidemmälle kuin aiemmin.

Satsaus, joka maksoi itsensä takaisin

Suvi Minkkinen ja Tero Seppälä saavuttivat Oberhofin sekapariviestissä Suomen ensimmäisen ampumahiihdon maailmancup-voiton viiteen vuoteen.

Kulstad viittaa siihen, että Minkkinen teki viime kesänä kolmen kuukauden mittaisen korkean paikan harjoitusjakson. Hän asui heinäkuusta lokakuuhun Ranskassa ja Italiassa ja harjoitteli Alpeilla 1 800 metrin korkeudessa.

Tiedossa oli paitsi se, että hänen kehonsa reagoi hyvin korkean paikan harjoitteluun, myös se, etteivät maajoukkueen leiripäivät korkealla olisi hänelle riittävästi. Mukana oli henkilökohtainen valmentaja Mikko Viitanen, ja reissulle kertyi hintaa kaikkiaan 15 000 euroa, jonka Minkkinen sai kasaan yhteistyökumppaneidensa avulla.

Satsaus maksoi itsensä takaisin jo maailmancup-kauden avauksessa Kontiolahdella, kun Minkkinen kuittasi menestyksestään lähes 17 000 euroa palkintorahaa.

Vaikka tarinan kaari on sinällään hieno, Kulstad haluaa korostaa Minkkisen menestyksestä puhuessan jotain aivan muuta.

– Pohjimmiltaan kyse on vuosia jatkuneen kovan työn kertymästä ja muutaman viimeisen palasen saamisesta kohdilleen. Kun ne puuttuivat, hän ei pystynyt hiihtämään sillä tasolla, joka tänä vuonna on nähty.

Minkkinen on ollut jo pidempään naisten maailmancupin parhaita ampujia, ja tälläkin kaudella hän on pudottanut tauluja 90 prosentin varmuudella. Hiihtovauhdissa on kuitenkin tapahtunut huima parannus.

Jos Minkkinen oli viime kauden 20:ssä henkilökohtaisessa startissaan (maailmancup ja MM-kisat) keskimäärin 52. nopein hiihtäjä, tämän kauden kymmenen startin vastaava keskiarvo on 20:s.

Kulstad kehuu tapaa, jolla Minkkinen on suhtautunut uuteen tilanteeseensa.

– Hän on siinä mielessä todella hyvä urheilija, että hän osaa hahmottaa ison kuvan, esimerkiksi sen, mitkä asiat hänen kohdallaan muuttuvat ja miten suhtautua vaikkapa lisääntyvään medianäkyvyyteen. Hän osaa pitää jalat maassa, ja hän ymmärtää, että nyt tulee lisää huomiota, johon pitää vain tottua. Näemme jo harjoituksissakin, että meihin kohdistuu paljon enemmän huomiota.

– Nämä ovat uusia asioita, mutta hän on ihmisenä siinä mielessä kypsä, että tietää tämän kaiken tapahtuvan ja hän valmistaa itsensä siihen muutokseen. Hän myös tietää, että loppujen lopuksi se työ, jota hänen pitäisi tehdä, on yhä sitä samaa kuin ennenkin.

Kollektiivinen buusti

Ampumahiihdon maailmancup-kausi sai suomalaisittain upean alun, kun Suvi Minkkinen ylsi joulukuussa kolmanneksi Kontiolahden pikakisassa.

Minkkisen vanavedessä suomalaiset ovat tehneet tällä kaudella esiinmarssia laajemminkin – varsinkin naisissa.

Sonja Leinamo sijoittui Oberhofin pikakisassa Minkkisen (viides) vanavedessä kahdeksanneksi ammuttuaan ensimmäistä kertaa urallaan nollat. Kaksi muutakin suomalaista, Venla Lehtonen ja Inka Hämäläinen, ylsivät 30 parhaan joukkoon ja pisteille. Sama nelikko oli pisteillä myös kaksi päivää myöhemmin käydyssä takaa-ajossa.

– Meille ei ollut yllätys, että he pystyvät tähän fyysisesti, koska tiedämme, että Venla ja Sonja olivat fyysisesti vahvoja koko kesän – ja olivat sitä jo viime kauden lopussa. Olemme nähneet heidän ottavan kehitysaskeleen ampumapaikalla ja olevan yhä kilpailukykyisempiä siellä.

Lehtosen osumaprosentti ampumapaikalla on noussut viime vuoden 77:stä 85:een, Leinamon kohdalla lukemat ovat vaihtuneet 69:stä 73:een.

– Kun Suvi otti tämän oman askeleensa, voimme nähdä, että nämä kaksi muutakin pystyvät siihen. Inka taas on vielä todella nuori (19) urheilija, ja hän voi lähteä näiden vanhempien kyytiin ja yrittää saada heidät kiinni. He ovat saaneet kollektiivisen buustin, joka on vienyt heitä eteenpäin, ja samalla he ymmärtävät, että työ, jota he tekevät, toimii. Lumipallo pyörii oikeaan suuntaan.

Tavoitteiden suhteen aikataulussa

Erik Bartlett Kulstad teki vuonna 2022 1+3-vuotisen päävalmentajasopimuksen Ampumahiihtoliiton kanssa. Norjalaisvalmentaja jatkaa tehtävässä ainakin ensi talven olympialaisiin asti.

Kesäkuussa 2022 päävalmentajana aloittanut Kulstad ryöpytti maajoukkueen urheilijoita viime kauden MM-kisojen jälkeen Ylen haastattelussa. Hän patisti urheilijoitaan työntekoon ja puhui sitoutumisen merkityksestä.

11 kuukaudessa on tapahtunut tältä osin merkittävä muutos.

– Aluksi se taisi iskeä urheilijoihin aika kovaa, mutta sanoisin, että he ovat hoitaneet vastuunsa. Eron huomaa, varsinkin naisissa, ja myös Terolla (Seppälä) asiat menevät oikeaan suuntaan, ja se on hienoa nähdä.

– Vaikka se ei tuntunut mukavalta siinä hetkessä, olemme yhdessä kasvaneet joukkueena. Teimme päätöksen nostaa vaatimustasoa, ja mielestäni urheilijat ovat seuranneet sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Olen ollut erittäin tyytyväinen nähdessäni, mitä koko joukkue on tehnyt sen jälkeen, kun olimme siinä tilanteessa viime kaudella.

Tämän kauden alkaessa Kulstad valotti maajoukkueen tavoitteita Ampumahiihtoliiton verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa. Tarkoituksena oli parantaa osumatarkkuutta ampumapaikalla, ja kehityksen mittariksi norjalaisluotsi nimesi viestit.

– Uskon, että voimme parantaa sijoituksia viime kaudesta. Miehet voivat haastaa sijoja 6–9, kun taas naiset tekevät toivottavasti paluun kymmenen parhaan joukkoon kokonaiscupissa. Toivon meidän olevan joukkue, joka kukoistaa tiimitilanteissa, Kulstad sanoi marraskuussa.

Miehillä on kauden kahdesta viestistä koossa sijat viisi ja kahdeksan. Sijoitus maiden välisessä maailmancupissa on yhdeksäs. Naisten viestitulokset ovat kahdeksas ja kymmenes, ja sijoitus maiden välisessä cupissa on kahdeksas.

Näiltä osin tavoitteet ovat siis tässä kohtaa täyttyneet.

– Kokonaisuutena kausi on mennyt aika hyvin. Jotkut yksittäiset urheilijat ovat tuskailleet vähän enemmän, ja sitä on ollut vaikea katsoa. Yleisesti ottaen olen erittäin tyytyväinen joukkueen kilpailukykyyn ampumapaikalla.

– Ampumahiihto on vaikeaa, sillä työstettäviä osa-alueita on niin monta. Kun keskittyy yhteen, muut menevät ehkä vähän taaksepäin. Tasapainoilu on vaikeaa. Joskus on vaikeita aikoja, mutta jos niistä pystyy taistelemaan läpi, on toiselle puolelle päästessään yhä vahvempi. Olemme ottaneet askeleita oikeaan suuntaan. Sen näkee selkeästi joistain urheilijoista, että työ kantaa hedelmää.