Suvi-Anne Siimes kehuu Orpon "rauhoittavaa viestiä" eläkekeskustelussa

Ura on kulkenut monien ministeripestien ja vastuutehtävien kautta työeläkeyhtiöiden kattojärjestön Telan toimitusjohtajaksi.

Siimes luottaa Orpon sanaan

"Veronkiristykset valuvat valtion kassaan"

Siimeksen mukaan on hyvä asia, että eläkejärjestelmän peruspilareihin ei puututa.

Eläkeläiset eivät ole elättejä

Siimeksen mielestä kertyneellä eläkkeellä pitäisi olla samanlainen koskemattomuussuoja kuin on itsekin säästetyillä rahoilla.

– Työeläkettä saavat ihmiset ovat työikäisinä painaneet hommia tässä yhteiskunnassa, ja he ovat lakiin perustuen eläkeoikeutensa ansainneet, Siimes toteaa.

– Eivät he ole mitään toisten elättejä, vaikka se rahoitus onkin mennyt niin, että heidän työstään maksetuilla eläkemaksuilla on rahoitettu osin heitä vanhempien eläkkeitä ja vain osa laitettu rahastoon säästöön.

– Osa työnteon kunnioittamista tässä maassa pitäisi olla sekin, että me arvostaisimme sitä, että jotkut ovat päivätyönsä tehneet. Ja jos me haluamme meidän nuorempia ikäluokkiamme tehostaa lisää töihin, minulle se olisi kaunis kuva, että sitten kun ollaan eläkkeellä, me arvostetaan sitä.