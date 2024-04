Purra eläkeleikkauksista: "On myös paremmin toimeentulevia eläkeläisiä"

Ensimmäisenä asiasta kysyi Kimmo Kiljunen (sd.), joka sanoi, että jo nyt EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella on Suomessa noin kolmasosa eläkkeensaajista eli lähes puoli miljoonaa ihmistä.

"Eläkeläiset eivät ole mikään monoliitti"

Purra vastasi, että eläkkeitä on välttämätöntä tarkastella osana sopeutustoimia ensi viikon kehysriihessä.

– Eläkeläiset eivät ole mikään monoliitti. Eläkkeensaajia on Suomessa noin 1,7 miljoonaa, ja siellä on hyvin erilaista eläkettä saavia. En näe mitenkään mahdolliseksi, että pienimpiin eläkkeisiin kohdistetaan toimia, Purra sanoi.

– Meillä on myös paremmin toimeentulevia eläkeläisiä, jotka esimerkiksi haluavat käydä työssä, edelleen tehdä työtunteja, matkustella, joilla on merkittävää varallisuutta. Myös varallisuus on tässä maassa nimenomaan korostunut sinne ikäluokkiin, joissa puhutaan eläkeläisistä.