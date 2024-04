SDP:n Lindtman valmis sopeuttamaan myös suurituloisimmilta eläkeläisiltä

– Minusta tärkeintä on, että suojataan pieni- ja keskituloiset, ja otetaan yhteiskuntamme vahvimmat sopeutuksessa mukaan riippumatta siitä, missä elämänvaiheessa he ovat. Tämä on se periaate. Siksi kaikkein suurempituloisten veronkevennykset pitäisi arvioida uudelleen, niihin ei ole varaa, Lindtman sanoo MTV Uutisille.