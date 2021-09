Eläkkeiden riittävyys nostatti tunteita Uutisaamun väittelyssä – Sanni Grahn-Laasoselta viiltävä kuitti Kimmo Kiljuselle

"Luulen, että kansalaiset ovat immuuneita eläkepopulismille"

– Pannaan faktat ensin kohdilleen. Meillä eläkeläisväestö on ainoa tulonsaajaryhmä, jonka elintasoa lasketaan. Vuonna 1995 otettiin käyttöön taitettu indeksi, jonka tehtävänä on laskea eläkkeiden tasoa ja kasvattaa rahastoja, ja rahastot ovat kasvaneet tosi hulppeasti.

"Erikoinen keskustelu"

– Nyt kun ikäluokat pienenevät ja on vielä odotettua matalampaa syntyvyyttä, se johtaa siihen, että meillä on rahoitusvajetta pidemmällä tähtäimellä.

– Tämänkin on erikoinen keskustelu. Otetaan irralleen yksi tekijä yhteiskunnasta ja todetaan, että sillä on joku vaikutus 30 vuoden päässä. Syntyvyyden alenemisen välitön vaikutus on, että huoltosuhde helpottuu yhteiskunnassa, koska lapsia on vähemmän. Ja pidemmällä jännevälillä se nostaa aina työllisyysastetta automaattisesti.