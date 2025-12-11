Britannian lähettiläs Laura Davies sanoo, että Venäjä on ilmiselvästi strateginen uhka Euroopalle.
Eurooppalaisen liittouman toisen johtovaltion Britannian mukaan Ukrainan on saatavat tiukat takuut turvallisuudelleen, sanoo Britannian suurlähettiläs Laura Davies Helsingissä MTV:n uutisille.
Jos Ukraina haluaa olla rauhassa, sopimuksen siitä on oltava kestävä ja oikeudenmukainen, kuulee eurooppalaisten suusta. Samaa sanoo halukkaiden koalition ponnisteluihin viittaava Britannian Suomen-suurlähettiläs.
Siis myös turvatakuita, mutta millaisia.
– On selvää, että turvatakuiden täytyy olla kerta kaikkiaan tinkimättömät, koska tiedämme, että muuten Putin ei niitä kunnioittaisi, Davies sanoo MTV Uutisille.
Lähettääkö Britannia tuolloin sotilaita Ukrainaan?
– Pääministeri on sanonut, että niin voisi tapahtua, kyllä.
Donald Trump on julistanut jälleen takarajan rauhalle, nyt muutaman päivän. Ukrainan tukemiseksi perustettu, Britannian ja Ranskan johtama niin kutsuttu halukkaiden liittouman, aikoo pitää tänään torstaina etäkokouksen.