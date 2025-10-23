Putin sanoi keskustelleensa Trumpin kanssa Venäjän öljyn toimitusten vaikutuksesta maailmanmarkkinoiden hintoihin.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että Yhdysvaltojen uudet pakotteet ovat yritys painostaa Venäjää. Hän lisäsi, että pakotteet eivät vaikuta Venäjän talouteen, valtion uutistoimisto Ria Novosti kertoi. Putin sanoi myös, että Venäjä ei tule koskaan taipumaan muiden maiden painostuksen alla.
Putin myös varoitti, että Venäjän vastaus mihin tahansa syvälle Venäjän alueelle kohdistuviin iskuihin olisi erittäin vakava ja murskaava.
Putinin mukaan venäläisen öljyn määrän jyrkkä lasku markkinoilla johtaisi hintojen nousuun, uutistoimisto Tass uutisoi. Putin kertoi lisäksi keskustelleensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Venäjän öljyn toimitusten vaikutuksesta maailmanmarkkinoiden hintoihin myös Yhdysvalloissa.
"Luottavaisin mielin"
Putin sanoi torstaina Venäjän energia-alan olevan luottavaisin mielin, vaikka uudet Yhdysvaltain pakotteet aiheuttaisivatkin joitakin tappioita.
Öljyn hinta nousi torstaina noin viisi prosenttia sen jälkeen, kun Washington asetti sanktioita suurille venäläisille yrityksille Ukrainan sodan vuoksi. Pakotteet kohdistettiin venäläisiin suuryrityksiin Rosneftiin ja Lukoiliin.
Yhdysvallat ilmoitti olevansa valmis ryhtymään lisätoimiin ja kehotti Moskovaa suostumaan välittömästi tulitaukoon Ukrainassa.