Teppo Airaksinen ohjasi lähes 9 miljoonaa maksaneen nuorisokomedian Yhdysvalloissa – erityisesti tämä asia yllätti: "Suomessa puhalletaan yhteen hiileen"

Supercool saa ensi-iltansa Suomessa 23. helmikuuta. Elokuva on jo päässyt muutamaan kymmeneen teatteriin Yhdysvalloissa sekä amerikkalaisiin suoratoistopalveluihin.

Supercool on Teppo Airaksisen neljäs pitkä elokuva. Aiempia ovat Kulman pojat, Napapiirin sankarit 2 ja Juice. Siis varsin nopea sukellus kansainväliseen bisnekseen. Airaksisen mukaan ohjaaminen Yhdysvalloissa ei ollut mullistavan erilaista Suomeen verraten, tosin rahaa ja teknistä henkilökuntaa oli enemmän.

Alabamassa kuvatun Supercoolin budjetti on 8,8, miljoonaa euroa. Amerikkalaisittain halpa, mutta suomalaisittain huima summa. Tämä teinikomedia maksoi enemmän kuin kotimainen suurelokuva, tuorein Tuntematon sotilas.

Vain kaksi autoa romuksi

– No kaksi autoa me romutimme, mutta kyllähän elokuvassa voisi romuttaa enemmänkin. Ja autothan ovat halvempia Yhdysvalloissa, nauraa Airaksinen.

Tämä on asia joka kummastuttaa Suomessa ja myötävaikuttaa myös siihen, että ulkomaisia elokuvia halutaan yhä enemmän tehdä meillä.

Rankat työpäivät – tiukat ammattirajat

– Byrokraattisuus yllätti, myöntää ohjaaja. Elokuva on Yhdysvalloissa iso teollisuudenala ja tiukasti säännelty. Liittojen sääntöjen mukaan eri ammattiryhmien työntekijät (valo, ääni, lavastus jne.) eivät auta toisiaan.

Työtahti on Amerikassa myös kova. Airaksisen kuvauspäivät venyivät usein 15-16 tuntisiksi.

– Suomessa työpäivä on elokuvaakin tehdessä normaali 8-10 tuntia. Yhdysvalloissa ihmiset uhraavat paljon työlle ja se on poissa perheeltä. Heikko sosiaaliturva johtaa pitkiin työpäiviin myös tällä alalla. Se on rahan maailma, pohtii suomalaisohjaaja.