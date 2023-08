Valmennukselta paljastus erityissuunnitelmista Lauri Markkasen varalle: yksi asia on NBA-tähdeltä "kielletty" MM-kisoissa

Ei sota yhtä miestä kaipaa, väittää sananlasku. Mutta perjantaina alkavissa koripallon MM-kisoissa Suomen joukkueen kohtalo on ratkaisevasti sidoksissa yhteen mieheen, Lauri Markkaseen.

Suomi kohtaa Okinawan alkulohkopeleissä isäntämaa Japanin lisäksi NBA-pelaajia vilisevät Saksan ja Australian joukkueet. Paperilla niiden kokoonpanot ovat Suomea vahvemmat, mutta Markkasen ansiosta Suomen joukkue uskoo mahdollisuuksiinsa edetä jatkoon: Suomella on vain yksi NBA-pelaaja, mutta hän on NBA-tähti, jonka kaltaista yhdelläkään alkulohkovastustajalla ei ole.

Ei lähellekään.

– Vaikka kyse on joukkueurheilusta, yksilöiden vaikutus on iso. Kun joukkueessa on Laurin tasoinen pelaaja, jokainen joukkueessa aistii ja ymmärtää, millä tasolla hän pelaa ja millaisia koreja hän pystyy tekemään. Se poikii joukkueen sisällä itseluottamusta, jota ei voi aliarvioida, apuvalmentaja Teemu Rannikko sanoo.

Viime vuoden EM-kisoissa Markkanen vaikutti ratkaisevasti siihen, että Suomi eteni puolivälieriin asti. Markkanen oli EM-kisojen toiseksi paras korintekijä 27,9 pisteen ottelukeskiarvolla ja teki lähes 32 prosenttia Suomen pisteistä.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi kertoo, että tänä kesänä Markkanen, 26, on noussut aiempaa enemmän esiin joukkueen johtajana.

– Tämän kesän aikana sitä on tullut lisää ja se on luontaista. Hänen pitää johtaa esimerkillä, mutta kertoa myös mielipiteensä. Sitä odottavat myös muut häneltä. Laurilla on nyt enemmän ikää ja presenssiä joukkueessa, Tuovi sanoo.

"Suurin vahvuus on monipuolisuus"

Suomen valmennus tuntee tarkasti Markkasen vahvuudet ja rakentaa Suomen pelin hyödyntämään niitä. Nopean hyökkäyksen käynnistäminen suoraan puolustuslevypallosta on Markkasen monista vahvuuksista ensimmäinen. Peruuttavaa puolustusta vastaan Markkanen pyrkii pallon kanssa aggressiivisesti korille.

– Avoimella kentällä haluamme, että hän työntää palloa eteenpäin. Hän pystyy luomaan itselleen ja myös muille hyviä heittopaikkoja. Uskon, että hän pystyy vielä parantamaan havainnointikykyään ja löytämään muita vielä paremmin kuin tähän asti, Teemu Rannikko arvioi.

Myös hitaissa hyökkäyksissä Markkanen tuo usein pallon etukentälle ja käynnistää Suomen hyökkäyksen. Hitaissa hyökkäyksissä Suomen tärkein periaate on saada pallo Markkaselle liikkeeseen.

– Haluamme, että hän saa pallon tilanteisiin, joissa hän on jo ottanut yhden tai kaksi askelta ja on jo vauhdissa. Ei siten, että hän saa pallon seisovilla jaloilla ja odotamme, että hän luo jotain. Hän pystyy itse tekemään paljon, mutta se on viimeinen oljenkorsi. Emme halua tehdä tästä puhdasta yksi vastaan yksi -pelaamista, vaikka uskon, että Laurin asenne on, että hän pystyy voittamaan oman miehensä joka kerta, Rannikko sanoo.

Suomen valmentajakaartiin kuuluu MM-kisoissa myös Markkasen NBA-joukkueen Utah Jazzin apuvalmentaja Sean Sheldon. Hänen tehtävänsä on erityisesti auttaa Markkasen hyödyntämisessä.

– Hyökkäyksessä Laurin suurin vahvuus on hänen monipuolisuutensa. Häntä ei häntä tarvitse käyttää vain yhdellä tavalla. Hän on erittäin hyvä palloscreenien tekijä, se on yksi hänen ehdottomista vahvuuksistaan, Sheldon sanoo.

Palloscreenien tekemisen lisäksi Markkanen pääsee maajoukkueessa myös käyttämään palloscreenejä. Hän myös tekee ja käyttää pallottomia screenejä – ja näissä tilanteissa hän toimii usein yhdessä aloitusviisikon heittävän takamiehen Sasu Salinin kanssa.

– Silloin puolustuksen ei ole helppo vaihtaa (vartioitavia), kun tulee selkeä kokoylivoima Laurille, Rannikko sanoo.

"Vastustaja tekee kaikkensa"

Vastustajat tietenkin tietävät Markkasen vaarallisuuden ja rakentavat puolustustaktiikkansa pysäyttääkseen Suomen parhaan aseen.

– Tämä peli ei ole vain meistä riippuvainen, vaan vastustaja tekee kaikkensa, Rannikko muistattaa.

Markkasen yhdistelmä pituutta ja liikkuvuutta asettaa vastustajan vaikean valinnan eteen: asetetaanko hänen vartijakseen pitkä mutta yleensä hitaampi pelaaja vai lyhyempi ja nopeampi?

Rannikko ennakoi, että Suomen vastustajat valitsevat nopeuden ja asettavat Markkasen ensisijaiseksi vartijaksi hyvin liikkuvan, mutta Markkasta lyhyemmän pelaajan. Avausvastustaja Australian kohdalla se tarkoittanee Matisse Thybullea, NBA:n Portland Trail Blazersin 196-senttistä ja syliväliltään 213-senttistä laitapelaajaa, joka tunnetaan hyvänä puolustajana.

Rannikko vihjaa, että Suomi saattaa myös lähteä maalittamaan joitakin vastustajan pelaajia. Se tarkoittaisi sitä, että Suomi pyrkii pakottamaan vastustajan vaihtamaan vartioitavia ja saamaan näin Markkasta vastaan helpomman puolustajan.

– Silloin mennään taktiseen ajatteluun, että miten saadaan Laurille mieluisampi puolustaja vastaan. Mutta nämä ovat arvailuja, koska emme tiedä miten vastustaja puolustaa tietyt tilanteet. Meillä on takataskussa asioita, joita emme ole vielä käyttäneet, Rannikko sanoo.

Todennäköisesti Markkanen saa osakseen ainakin otteluiden loppuhetkillä erikoisvartiointia, jonka tarkoitus on pitää hänet keinolla millä hyvänsä ilman palloa.

– Ei se ole kenellekään yllätys. Meidän pitää auttaa häntä saamaan pallo ja levittää peliä. Muiden pelaajien pitää olla aktiivisia eikä saa passivoitua. Tuo tulee olemaan nopeiden hyökkäysten lisäksi meidän hyökkäyspelin tärkein asia, Lassi Tuovi ennakoi.

Mieluiten apupuolustajana

Kun Suomi oli hävinnyt viime vuoden EM-kisojen alkulohkossa Serbialle, Koripalloliiton valmennusjohtaja Henrik Dettmann pyysi saman päivän iltana päävalmentaja Lassi Tuovin kävelylle. Dettmann halusi tietää, miksi Tuovi oli laittanut Markkasen vartioimaan serbien keskushyökkääjää Nikola Jokicia, yhtä maailman parhaista pelaajista.

Tänä vuonna tällaista ei enää tapahdu. Puolustuksessa Markkasta ei koskaan aseteta vartioimaan vastustajan keskushyökkääjää. Suomen aloitusviisikossa se homma lankeaa Olivier Nkamhoualle, joka joutuu siten useimmiten mukaan palloscreenin puolustukseen.

Näin Markkanen saa yleensä puolustaa pallottomalla puolella. Siellä hän on valmiina auttamaan muita ja kärkkymään syötönkatkoja.

Markkanen torjuu heittoja pituisekseen pelaajaksi harvoin eikä ole varsinainen korivahti, mutta Suomi haluaa sijoittaa hänet mieluummin apupuolustajaksi kuin puolustamaan palloscreenejä.

– Hän pystyy lukemaan peliä hyvin. Hän on erittäin hyvä maalivahti, ei heitontorjuja, mutta hän pystyy lukemaan mihin pallo menee. Jos hän on (puolustamassa) pallossa, hän antaa sen vaihtoehdon, että hän voi vaihtaa kaikki screenit, Rannikko sanoo.

Sean Sheldon kertoo, että Utahissa Markkasen puolustusrooli riippuu maajoukkuetta enemmän siitä, ketkä hänen rinnallaan ovat kentällä.

– Yksi meidän vahvuuksistamme Utahissa on, että meillä on useita pelaajia, joilla on kokoa. Laurin vahvuus puolustuksessakin on hänen monipuolisuutensa. Hän pystyy pelaamaan esimerkiksi palloscreeniä vastaan usealla tavalla. Hän voi pudota korille, mutta pystyy myös vaihtamaan, Sheldon sanoo.