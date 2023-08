Lauri Markkasta ympäröi yksi polttava kysymys MM-kisoissa: "Mielenkiinnolla odotan, kenet he sieltä laittavat"

Vaikka olympiapronssijoukkue Australia on Suomea vastaan ylivoimainen voittajasuosikki, Lauri Markkanen on ottelussa parketin paras pelaaja. Tätä taustaa vasten on ilmiselvää, että 213-senttinen laituri saa myös Boomersia vastaan erityiskohtelua.

– Varmaan tulee paljon painetta ja tuplausta ja kaikennäköisiä puolustusmuotoja, mutta en mä sen erityisempää (odota). Me lähdetään meidän systeemin kautta rikkomaan (heidän puolustustaan). Emme me lähde pelaamaan isolation-koripalloa. Me yritämme luoda etuja ja hyökätä siitä eteenpäin, Markkanen paaluttaa Susijengin lehdistötilaisuudessa Okinawassa.

Markkasen ja päävalmentaja Lassi Tuovin mukaan Susijengissä on opiskeltu Australian pelaamista ja ennakoitu sitä, millaiseen erityisvartiointiin tähtipelaaja asetetaan.

– Olemme me jonkun verran katsoneet, mitä he tekevät, jos tulee mismatch-tilanteita (Markkasta vartioi joko selvästi pienempi pelaaja korin lähellä tai isompi ja hitaampi kauempana korista). Kyllä me olemme sen verran sitä katsoneet, mutta en mä lähde meidän scouttia antamaan pois. Heiltä löytyy puolustajia joka pelipaikalle. Lähdetään luomaan etua pallonliikkeellä ja sitä kautta hyödynnetään sitä. Yksittäisiä koreja pystyy tekemään isolationissa (yksi vastaan yksi -tilanteissa), mutta 40 minuutin aikana se ei ole hirveän voittava taktiikka, Markkanen luotaa.

Markkasen päällystakiksi on ennen Australia-ottelua soviteltu muun muassa pienempää mutta ulottuvaa Matisse Thybullea sekä samaa kokoluokkaa olevaa Josh Greenia, NBA-pelaajia kumpikin.

– Lähdetään katsomaan, mielenkiinnolla odotan, kenet he sieltä laittavat, Markkanen myhäilee.

Markkanen on tottunut Utah Jazzin ykkösveturina erityisvartiointiin. Nyt Susijengin onkin MM-kisoissa huolehdittava, että hän pääsee korintekotilanteisiin siitä huolimatta aivan kuten Utahissakin.

– Siellä on hyviä puolustajia. Jos lähdetään yksi vastaan yksi -koripalloa, he pystyvät joukkueena auttamaan siihen ja (siellä on) atleettisia isoja jätkiä. Meidän pitää luoda se etu ja sitten monistaa sitä ja sitä kautta päästä meidän tekemiseen. Se auttaa henkilökohtaisestikin. Kun annetaan pallo ja aletaan seisoa, silloin tulee vaikea ilta, Markkanen varoittelee.

Viime vuoden EM-kisoissa Markkanen äityi huimaan vireeseen ja paukutti illasta toiseen kovia pistelukemia Susijengin voitoissa. Tuolloin suomalaiselle lisämotivaatiota antoi aivan turnauksen kynnyksellä tullut odottamaton seurasiirto.

– En sano, että se oli kiukkua, mutta kyllä se tietysti motivoi. Nyt on se sama halu näyttää kuin viimeksi, vaikka ei treidiä ole tapahtunutkaan. Toivottavasti ei tapahdukaan. On nälkä näyttää maailmalle, mihin pystyy itse ja joukkueena. Lähdetään voittamaan näitä kaikkia pelejä. Se motivoi ihan tarpeeksi.