Arvio: Lauri Markkanen voi nousta koko MM-kisojen toiseksi parhaaksi pelaajaksi – tässä ovat turnauksen kirkkaimmat NBA-tähdet

Perjantaina alkavan koripallon MM-turnauksen alla on ollut paljon porua siitä, kuinka useampi kovan luokan NBA-nimi toisensa jälkeen on kieltäytynyt kutsusta tai joutunut jättämään kisat väliin loukkaantumisten vuoksi. Oma lukunsa on Yhdysvallat, joka ei ole tälläkään kertaa saanut jalkeille parasta mahdollista kokoonpanoaan taalaliigasta. Tästä huolimatta Team USA on äärimmäisen nimekäs myös NBA:n standardeilla.

Puheita tähtikadosta voi pitää kuitenkin pienenä liioitteluna, sillä eurooppalaiset joukkueet tuovat kisoihin pääsääntöisesti ykköstykkinsä, ja MM-parketilla nähdään jälleen kovan luokan kattaus NBA-loistoa. Alla esittelyssä turnauksen 16 suurinta nimeä.

1. Luka Doncic, Slovenia

Dallas Mavericksin megatähti on kirkkaasti MM-kisojen suurin nimi – NBA:n top 5 -pelaaja. Pallokosketuksia hyökkäyspäässä ahmiva taituri pystyy pelaamaan kolmella eri pelipaikalla. Pelisilmä, juonikkuus ja ratkaisukyky ovat parhaimmillaan kuin toisesta maailmasta. Doncicin kohdalla ainut vaara piilee kollektiivisen joukkuepelaamisen katoamisella.

2. Shai Gilgeous-Alexander, Kanada

Viime kaudella lopullisen läpimurtonsa NBA:n kirkkaimpaan pistenikkarieliittiin tehnyt Oklahoma City Thunderin takamies tähdittää menestyjäsuosikki Kanadan MM-joukkuetta. Takoi päättyneellä kaudella hirviömäiset 31,4 pistettä per ottelu ja pokkasi kesällä myös valinnan NBA:n ykköstähdistökentälliseen.

3. Jaren Jackson Jr., Yhdysvallat

Toisen polven NBA-tähti on Yhdysvaltojen MM-joukkueen kenties nimekkäin pelaaja. Memphis Grizzliesin 208-senttinen laituri-sentteri dominoi atleettisuudellaan ja loistaa etenkin pakissa, mistä kertoo tuore valinta NBA:n parhaaksi puolustavaksi pelaajaksi. Lempinimi Blokkipantteri kertoo paljon.

4. Anthony Edwards, Yhdysvallat

NBA:han vuonna 2020 koko varaustilaisuuden ykkösnimenä Minnesota Timberwolvesiin poimittu Edwards loisti väkevän peruskauden jälkeen erityisesti pudotuspeleissä viime keväänä. 193-senttinen superlahjakkuus tehtaili runkosarjassa 24,8 pistettä peliä kohden.

5. Lauri Markkanen, Suomi

Vuosi sitten EM-kisoissa leuat loksauttanut laituri nousi Utah Jazzissa aivan eri kategorian pelaajaksi kuin aiempina NBA-vuosinaan. Tähdistöotteluun valittu 213-senttinen monipuolisuusihme kantaa jättimäistä vastuuta Susijengin menestyksestä. Arvo omalle joukkueelle samaa luokkaa kuin Doncicilla Slovenian riveissä, ja suomalaisella onkin potentiaalia nousta koko turnauksen toiseksi parhaaksi pelaajaksi. Ratkoo otteluita kaukaa, korin alta ja keskimatkalta.

6. Rudy Gobert, Ranska

Utah Jazzin pelaajaremontissa Minnesotaan siirtynyt järkälemäinen sentteri on yksi NBA:n dominoivimmista korinaluspelaajista, ja nuo ominaisuudet vain korostuvat kansainvälisen koripallon säännöillä pelattaessa. Les Bleus’n kivijalka auttoi joukkueensa EM-hopealle vuosi sitten Saksassa.

7. Tyrese Haliburton, Yhdysvallat

Indiana Pacersin tyylikäs takamies kantaa päävastuun Team USA:n pelin pyörittämisestä. Sai All Star -kauden päätteeksi mammuttimaisen viiden vuoden ja 260 miljoonan dollarin maksimisopimuksen, mikä kuvastaa sekä hänen taitojaan että NBA:n palkkatason mielettömyyttä. Haliburton jakoi 10,6 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden viime kaudella.

8. Jalen Brunson, Yhdysvallat

New York Knicksin pelintekijä oli Markkasen ohella yksi viime kauden suurimmista tasonnostajista. Kaukoheittonsa peräti 41,6 prosentin tarkkuudella upottanut takamies lähtee turnaukseen isot odotukset niskassaan, vaikka otteet harjoituspeleissä eivät vielä ihastuttaneet kannattajia. Oli Knicksin paras pelaaja viime kevään pudotuspeleissä.

9. Brandon Ingram, Yhdysvallat

Siirtohuhujen kohteena olevan laiturin siipiväli on 221 senttiä, vaikka pituutta on maltilliset 203 senttiä. Ingramilla on allaan tykkikausi New Orleans Pelicansissa: 24,7 pistettä, 5,5 levypalloa ja 5,8 syöttöä ottelua kohden. Loistavasta syöttelijästä voi odottaa jenkkien pelin liimaa MM-kisoissa.

10. Paolo Banchero, Yhdysvallat

Kesän 2022 NBA:n ykkösvaraus lunasti isot odotukset Orlando Magicissa ja pelasi itsensä vuoden tulokkaaksi. Monipuolinen iso laituri voisi edustaa maajoukkuetasolla myös isänsä kotimaata Italiaa. Parikymppinen superlahjakkuus tuo parketille räjähtävää energiaa.

11. Karl-Anthony Towns, Dominikaaninen tasavalta

New Jerseyssä kasvanut tähtipelaaja on edustanut äitinsä kotimaata jo 16-vuotiaasta asti. NBA:ssa kirjainlyhenteellä KAT tunnettu 213-senttinen laituri on ollut Minnesotan hyökkäyspelin ykkösveturi vuosia. Pystyy Markkasen tavoin ratkaisemaan niin läheltä kuin kaukaa. Alla vaikeahko, loukkaantumisten sävyttämä kausi.

12. Franz Wagner, Saksa

21-vuotias berliiniläinen on Suomen lohkossa pelaavan Saksan kirkkain tähti, joka edustaa isoveljensä Moritzin tavoin NBA:ssa Orlando Magicia. 208-senttinen pieni laituri nakutti toisella NBA-kaudellaan 18,6 pistettä ottelua kohden. Johdatti maajoukkueensa EM-kotikisoissa pronssille vuosi sitten.

13. Josh Giddey, Australia

Susijengin avausvastustajan monipuolinen pelintekijä soittaa Oklahoma City Thunderin takakentällä kakkosviulua, mutta nakutti viime kaudella silti komeat keskiarvot: 16,6 pistettä, 7,9 levypalloa ja 6,2 korisyöttöä ottelua kohden. Vasta 20-vuotias nouseva tähti.

14. Jonas Valanciunas, Liettua

New Orleansin sentteri tekee tuhojaan korin alla. Ura NBA:ssa saattaa olla loivalla laskukäyrällä, mutta kansainvälisissä peleissä Susijengillekin tuttu 31-vuotias mörkö on pahimmillaan pysäyttämätön. Raapi päättyneellä NBA-kaudella 14,1 pistettä ja 10,2 levypalloa ottelua kohden. Palkintokaapista löytyy kaksi aikuisten EM-hopeaa.

15. Dillon Brooks, Australia

Kanadalaislaituri kuuluu NBA:ssa puolustuspään erikoisosaajiin, eikä sääntöjen harmaalla alueella operoiminenkaan ole vierasta. Aiheutti kevään pudotuspeleissä kohua soittamalla suutaan LeBron Jamesista. Myös heitto uppoaa kohtuullisen tarkasti. Siirtyi viime kauden päätteeksi Memphisistä Houston Rocketsiin.

16. Nikola Vucevic, Montenegro

Chicago Bulls löi panoksia Orlando Magicista alkukeväästä 2021 hankittuun taitavaan All Star -sentteriin, mikä aiheutti Lauri Markkasen hiljaisen lähtölaskennan muihin maisemiin. Kokoisekseen umpitaitava etukentän pelaaja, jonka heikkoudet NBA-parketilla löytyvät puolustuspäästä.

MM-kisojen merkittävimmät poisjäännit*:

Giannis Antetokounmpo (Kreikka), Nikola Jokic (Serbia), Domantas Sabonis (Liettua), Joel Embiid (Ranska/Yhdysvallat), Victor Wembanyama (Ranska), Rui Hachimura (Japani), Ricky Rubio (Espanja), Kristaps Porzingis (Latvia), Jamal Murray (Kanada).