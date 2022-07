Susijengin konkari Petteri Koponen on erikoisessa tilanteessa – pelaa paikasta MM-kisaturistina

"Luut ne hakkaavat"

"Lahjakkain ja potentiaalisin"

Voitto Ruotsista torstaina Espoossa varmisti Suomelle MM–karsinnan C-alkulohkon voiton ja paikan elokuussa käynnistyvään jatkokarsintaan. Suomi on voittanut viidestä karsintaottelustaan neljä, ja koska alkulohkopisteet kulkevat mukana jatkokarsintaan, sunnuntain vieraspeli Kroatiaa vastaan on suomalaisille erittäin tärkeä.

Vuoden 2014 MM-kisoihin Bilbaoon Suomi pääsi villillä kortilla. Koposen mielestä nykyinen maajoukkueryhmä on lahjakkain, jonka hän on nähnyt.

– Kyllä tämä on lahjakkain ja potentiaalisin joukkue, jossa olen pelannut susijengiaikana. Ennen meillä oli kapeampi kärki, mutta nyt meillä on laajempi taso ja sen päälle Lauri (Markkanen) kirkkaimpana tähtenä. Ehkä isoin asia on, että meillä on nyt moderneja, atleettisia pelaajatyyppejä moderniin korikseen. On hienoa seurata heidän kehitystään.