Lauri Markkanen piinaa valmentajia MM-kisoissa – NBA-supertähden perään usutetaan "bulldog steroideissa"

Suomella on vuori kiivettävänään MM-kisojen alkulohkossa, jota voi perustellusti kuvailla yhdeksi kisojen kovimmista. Vuosi sitten EM-kisoissa kahdeksan joukkoon yltänyt Susijengi on altavastaaja niin Australiaa kuin Saksaa vastaan, jolloin Lauri Markkaselta vaaditaan jälleen suuria tekoja.

Loistavien EM-kisojen jälkeen tykkikauden NBA:n Utah Jazzissa pelannut Markkanen on toistuvasti osoittanut pystyvänsä kannattelemaan joukkuettaan yllätyksiin, mikä aiheuttaa varmuudella päänvaivaa Susijengin vastustajissa.

Yksi kysymys nouseekin ylitse muiden: miten ihmeessä niin läheltä kuin kaukaa vastustajia rankaiseva 213-senttinen monipuolisuusihme oikein pysäytetään?

Yksilötasolla voidaan puhua päällystakeista, joiden tehtävänä on vartioida vastustajan parasta pelaajaa kaikilla mahdollisilla hetkillä. Susijengin avausvastustajalla Australialla löytyy tähän tehtävään ainakin kaksi potentiaalista pelaajaa.

Viime kauden jälkeen Philadelphia 76ersista Portland Trail Blazersiin Matisse Thybulle on ihanteellinen pelaaja kokoisekseen liukkaalle Markkaselle. NBA:n puolustujaeliittiin lukeutuva Thybulle on selvästi Markkasta lyhyempi, 196 senttiä, mutta paikkaa pituuttaan huimalla sylivälillään.

Pitkien "teleskooppikäsiensä" ansiosta Thybullen syliväli on huimat 211 senttiä, mikä tekee hänestä äärimmäisen ulottuvan pallorosvon silloin, kun Markkanen on kaukana korista.

Toinen potentiaalinen kolmosen kaarella Markkasta vartioiva pelaaja Australialla on Dallas Mavericksia NBA:ssa edustava 198-senttinen Josh Green, jonka syliväli on 208 senttiä.

– Hän on palloa puolustaessaan kuin bulldog, kuin Matthew Dellavedova (Australian entinen NBA-pelaaja) steroideissa, Australian päävalmentaja Brian Goorjian kuvailee Sydney Morning Heraldille.

Kolmas hyvin liikkuva puolustaja Markkaselle voi olla viime kaudella NBA-debyyttinsä tehnyt 203-senttinen Xavier Cooks.

Lähempänä Australian koria blokkiuhkaa muodostaa sudanilaistaustainen ja 211-senttiseksi pelaajaksi liukasliikkeinen Duop Reath, joka muista Australian avausviisikon pelaajista poiketen ei pelaa NBA:ssa.

"Se on ainoa ase, miten Lauria voi vähän hidastaa"

Susijengiä vastaan hiljattain MM-kisoihin valmistavissa otteluissa Viroa valmentanut Toijala ei kuitenkaan usko, että päällystakkipelaaja riittää Australian tai minkään muunkaan joukkueen suunnitelmassa Markkasta vastaan.

– Suuri haaste on se, että kun Lauri on niin pirun pitkä, taitava ja nopea, on todella vaikeaa löytää yksilötasolla yhtä pitkä, nopea ja ulottuva pelaaja häntä vastaan. Voi olla, että häntä vastaan laitetaan pienempi pelaaja, joka on nopea tai sitten laitetaan isompi, ulottuva pelaaja, joka peittää, mutta kyllä jokainen maa rakentaa joukkuepuolustuksensa Laurin tekemisten ympärille. Totta kai on päällystakkeja, mutta Lauria vastaan ei voi pelataan yksi vastaan yksi -puolustusta, vaan se on yksi vastaan viisi, kun Laurilla on pallo. Se on ainoa ase, miten Lauria voi vähän hidastaa, Susijengin entinen apuvalmentaja ja nykyisin Viroa valmentava Jukka Toijala näkee.

Markkasen vartioimista hankaloittaa se, että Susijengin pelisuunnitelmissa tähtilaiturille pelataan palloa liikkeeseen screenien avulla. Screenissä Markkanen, takamies Sasu Salin tai jokin kolmas suomalaispelaaja asettuu vastustajan puolustajan esteeksi, mikä luo hetkellisen tilan toiselle edellä mainituista hyökkäyspään heittokoneista.

– Lauri saa pallot käteen hyvin paljon sellaisissa tilanteissa, jossa pelintekijä Miro Littlellä tai Edon Maxhunilla on pallo, ja sitten tulee Salin, joka käyttää Laurin screeniä tai screenaa Lauria, jolloin Lauri vapautuu, koska Salinia ei voi myöskään aliarvioida. Salin pitää olla myös pidettynä koko ajan. Ne ovat ne tilanteet, joilla Suomi pyrkii hyökkäämään. Ei niin, että Laurille vain pistetään pallo johonkin. Laurille voi toki pelata yksi vastaan yksi -tilanteita myös, mutta se käy kovin raskaaksi, jos 40 minuuttia pitää pelata niin, Toijala luotaa.

Susijengin alkulohkon toisen mitalisuosikin Saksan joukkuepuolustuksesta löytyy näihin tilanteisiin lääkkeenä Indiana Pacersin etukentän pelaaja Daniel Theis, jolla on erinomainen kyky lukea vastustajan hyökkäyksiä ja ymmärtää, miten liikkua vastustajan screenatessa pallollista pelaajaa.

Alkulohkon nimettömin joukkue Japani on Markkasen suhteen hieman samassa tilanteessa kuin Saksa.

– Ei löydy yksilötasolla Laurin pysäyttäjää. Heidänkin pitää löytää se joukkuepuolustuksen kautta.

Vauhdilla ylös omalla kuljetuksella

Uudeksi aseeksi Susijengin pelissä on noussut myös Markkasen vauhdikkaat kuljetukset omasta päästä kohti koria: suomalaistähden koko ja nopeus aiheuttavat näissä tilanteissa vastustajan puolustajille ongelmia.

– Lauri on selkeästi tuonut sen elementin lisäksi oman peliinsä. Hän on kuitenkin nopeampi kuin vuosi sitten. Hän pystyy levypallosta juoksemaan kenttää ja voittamaan omia tilanteita. Hän on tuonut sen peliinsä fyysisten ominaisuuksiensa kehittymisen myötä.

Näissä tilanteissa Markkaselta on peitettävä sekä väylä korille että syöttösuunnat muille Susijengin pelaajille. Silloin Markkasta puolustava pelaaja tarvitsee apuja muilta, mikä jättää väkisin muita suomalaisia vapaaksi.

– Vastustajan valmentajana näkisin, että paras tilanne on se, että hän on keskellä kenttää pallon kanssa, jolloin häntä puolustavaa pelaajaa pääsee auttamaan helpommin. Kun pistää hänet kuljettamaan, hän on niin pitkä kuitenkin, että syöttäminen kuljetuksesta on hänellekin haastavaa. Liettua onnistui mielestäni hyvin siinä, kuinka he tulivat vähän epäortodoksisesti auttamaan ja tukkimaan ajoväyliä, Toijala näkee.

MM-kisoihin valmistaneissa otteluissa Markkasella oli välillä hankaluuksia antaa niin sanottu aikainen syöttö suoraan kuljetuksesta ennen vastustajan puolustussumppua.

– NBA:ssa tilaa kentällä on hieman enemmän kuin Fiban säännöissä. Sitä aikaisen syötön antamistakin on varmasti katsottu, että miten se syöttö pitää antaa, milloin ja minne, Toijala uskoo.

"Lauri on siihen aika hyvin pystynyt vastaamaan"

Toijalan mukaan MM-kisoissa vastustajan puolustussuunnitelma rakentuu yksinomaan Markkasen ympärille. Tässä ei kuitenkaan ole suomalaistähdelle mitään uutta.

– Sitä samaa tekevät kaikki NBA:ssakin, ja Lauri on siihen aika hyvin pystynyt vastaamaan. Valmennuksen tehtävä on luoda Laurille sellaisia tilanteita, joissa hän on parhaimmillaan. Vastustaja pyrkii totta kai ottamaan asioita Laurilta pois. Kysymys on paljon siitä, kuinka hyvässä formissa Lauri tänä kesänä on.

Joukkuekeskeisessä lajissa tuskin yksikään suomalaisurheilija on aiemmin kokenut vastaavanlaisia paineita niskassaan.

– Laurin pitää olla kisojen kolmen parhaan joukossa ja tehdä oma osuutensa hyvin, jotta Australian ja Saksan voitosta voidaan haaveilla. Tai sitten jonkun pitää kasvaa aivan mielettömästi ja pelata elämänsä kisat, Toijala paaluttaa.

– Kuitenkin niissä peleissä, jotka Suomi voitti EM-kisoissa, Lauri veti jumalmoodissa 35–40 pistettä. Sellaista tarvitaan nytkin, jotta riittävästi tulee maaleja.