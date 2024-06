Susijengi menetti suurimman tähtensä – Lauri Markkanen kertoo hätkähdyttävästä hetkestä hotellihuoneessa: "En saanut liikutettua"

– Marraskuussa missasin pari viikkoa, kun oli takareisivamma, mutta se on kunnossa. Loppukaudesta tuli puujalkatyyppistä vammaa, mikä kuuluu pelin luonteeseen. Se oli sellaista jokapäiväistä taistelua. Pienten vammojen kanssa mentiin ja pelailtiin. Olkapää on ollut isoin murhe, Markkanen kertoo.

Olkapää alkoi vaivata heti joulun jälkeen, mitä ilmeisimmin San Antoniota ja New Orleansia vastaan pelattujen vierasotteluiden yhteydessä.

– Voisin kuvitella, että edellisen päivän pelissä on käynyt jotain, mutta tässä lajissa ei voi ikinä titetää, mikä kontakti se on ollut vai oliko se jokin väärä liike. Jotain on saattanut tapahtua, mutta videolta ei ainakaan löytynyt mitään yksittäistä tilannetta, mistä se olisi voinut tulla.