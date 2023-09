Suomen MM-kisapelaaja puhuu isänsä kuolemasta – joukkueen reaktio kertoi paljon

Koripallomaajoukkueen ympärillä MM-kisoissa surisseet kysymykset roolien selkeydestä voi unohtaa, kun puhe on Elias Valtosesta. Hän on aloittanut pelejä sekä aloitusviisikossa että vaihtopenkillä – ja naurahtaa, kun häneltä kysyy, miten se vaikuttaa hänen pelaamiseensa.

– Psyykkinen valmentaja (Kim Forsblom) sanoi hyvin, että jos orkesterin muutama kaveri soittaa vähän eri tahtiin, se kuulostaa huonolta. Se on tosi pienestä kiinni, mutta yhdessä tekeminen on näyttänyt huonommalta kuin mitä se on. Meillä on oikeasti hyvä kemia joukkueen sisällä. Toki tappiot ovat tuntuneet lannistavilta, Valtonen sanoo.