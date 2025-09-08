Susijengillä raju psykologinen muutos: "Niin varmaan Georgiakin ajattelee"

3:01imgLauri Markkanen puhuu Georgia-ottelun asetelmista ja kertoo, mitä sanoi pukukopissa EM-kisojen synkimmillä hetkillä.
Julkaistu 08.09.2025 18:46
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

Kasperi Kunnas

Makean Serbia-voiton perään Georgian kohtaaminen koripallon EM-puolivälierässä voi kuulostaa helpommalta haasteelta, mutta Susijengissä ei tuudittauduta mukavampiin lähtökohtiin.

Susijengi järjesti EM-kisojen suurimman paukun pudottamalla maailman kärkimaihin lukeutuvan Serbian lauantain neljännesvälierissä.

Tämän jälkeen odotettiin uutta ottelua selvänä altavastaajana, kun tarjolla seuraavalle kierroksella oli viime kesän olympialaisten hopeamitalisti Ranska, joka kuitenkin kompastui sunnuntaina Georgiaan.

Asetelma siis muuttui rajusti, mutta onko se Suomelle hyvä vai huono asia?

– En tiedä, kuinka paljon sitä tarvitsee miettiä. Me olemme heitä vastaan kaksi edellistä peliä hävinneet ja toisen reilulla 20 pinnalla, huomauttaa Mikael Jantunen.

– Jos voitat Ranskan kymmenellä pinnalla ja hallitset koko pelin, niin on sekin aika laatujoukkue, hän lisää.

Päävalmentaja Lassi Tuovilla on riittävästi mietittävää Georgian hyökkäyspään vahvuuksien tukkimisessa, jotta Liettua-ottelussa oman korin alla saatu kylvetys onnistutaan estämään.

– Niin se varmaan Georgiakin ajattelee, kun ne voittavat Ranskan, että Suomi on nyt helpompi (vastus). Ei sitä kannata liikaa miettiä, Tuovi sanoo.

– Tässä on hienot lähtökohdat. Tässä on kaksi maata, jotka unelmoivat voitosta ja mitalipeleihin pääsystä. On niin paljon kaikkia muita asioita, ettei kannata miettiä oikeastaan sitä, vaan pyrkiä pelaamaan turnauksen parhaan ottelun.

Lauri Markkanen ei sorru ajattelemaan, että EM-kisojen puolivälierävaiheessa olisi yhtään helppoa vastusta tarjolla.

– Ylipäätään (EM-kisoissa) mikä tahansa jengi voi hyvänä päivänä voittaa kenet tahansa. 

– Suomi on tietyissä ikkunoissa pelannut useamminkin Georgiaa vastaan, ja nyt siellä on muutama NBA-ukko vielä lisänä, niin ei olla kyllä missään nimessä ottamassa iisisti. Valmistautuminen on tietysti jo aloitettu heitä vastaan, Markkanen toteaa.

3:10imgTällainen on Susijengin puolivälierävastustaja Georgia.

EM-koripalloSusijengiLauri MarkkanenKoripalloUrheilu

