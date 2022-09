Shawn Huffilta suoraa puhetta EM-trilleritappion jälkeen: "Hyvää ja raakaa, että ei ole aikaa murehtia"

– Marginaalit ovat pienet. Jos katsoo kisahistoriaa, niin olemme pelanneet paljon jatkoaikapelejä ja ne ovat pienistä kamppailusta kiinni. Tänään hävisimme. Israel oli parempi ja kunnia siitä heille. Tällaisesta turnausformaatista voi sanoa, että on hyvää sekä raakaa, että ei ole aikaa murehtia, Huff sanoo.

– He tulivat pienemmällä viisikolla ja pääsivät myllyttämään sitä, mitä halusivatkin. Avdija (Deni) pelasi todella hyvin. Hän nosti omaa tasoaan ja se on merkittävää heille. Meidän pitää vain olla vähän parempia huomenna ja kiristää vähän ruuvia, Huff jatkaa.

– Tällaisessa turnauksessa ei voi miettiä yhtä peliä pidemmälle ja jos mietitään itse peliä, niin et voi miettiä hetkeä pidemmälle. Sinun tulee olla koko ajan läsnä. Emme saa katsoa liian pitkälle. Jos teemme niin, Puola tulee huomenna ja jyrää meidän yli. Tärkein ottelu on aina seuraava ottelu, Huff toteaa.

– He saivat meiltä hidastettua joitain asioita, jotka toimivat viime viikolla Tampereella. Pienet asiathan nämä ratkaisevat, mutta huomiseen peliin halutaan parempi rytmi, ehkä vähän nopeampaa molemmissa päissä kenttää. Se on varmaan se suurin asia. Jouduttiin pelaamaan hiukan hitaampaa korista kuin olimme suunnitelleet, Tuovi kertoo.

Suomella on vielä alkulohkossa luvassa neljä ottelua. Muut lohkon joukkueet ovat Tshekki, Puola, Serbia ja Hollanti.

– Tämä on kuitenkin se prosessi. Turnaus on pitkä. Totta kai jokainen haluaa aloittaa voitolla ja meillä oli siihen hyvät mahdollisuudet. Tappion pitää kirvellä, mutta siitä pitää sisuuntua. Olemme voittaneet näitä tiukkoja pelejä viime aikoina. Tällä kertaa Israel oli parempi. Otetaan siitä oppia ja muistetaan ennen kaikkea se, että turnauksessa pelataan aina ristiin. Huominen on nyt tärkeämpi juttu kuin mitä tänään tapahtuu, Tuovi päättää.