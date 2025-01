Susanna opetti näppärällä kikalla yksivuotiaan lapsensa hiihtämään: "Monesti aliarvioimme lapsiamme"

Susanna Ylinen jakoi sosiaalisessa mediassa monia ilahduttaneen lapsille suunnatun hiihtoniksin.

Videolla taapero etenee ladulla määrätietoisin työnnöin. Suksien edessä latu-uralla on kaksi tennispalloa, joita lapsi lykkii eteenpäin. On vaikea uskoa, että videolla esiintyvä pikkulapsi on vasta vuoden ikäinen.

– Se on ihanaa, miten jo ihan pienetkin voivat löytää onnistumisen iloa ja tekemisen riemua, kuvailee videon lapsestaan kuvannut Susanna Ylinen.

Ensimmäisen kerran vuonna 2023 jaettu video pikkulasten hiihtoniksistä on kerännyt sosiaalisessa mediassa satoja tuhansia tykkäyksiä ja katselukertoja.

– Tennispallot auttavat hiihdossa siinä, että lapsi suuntaa huomion eteenpäin liikkumiseen. Hiihto tulee tavallaan siinä huomaamatta, eli sitä liukua ja potkua opetellaan leikin kautta, Susanna kertoo.

Susannan pienimmän kohdalla tenniskikka todella toimi.

– Viime talvena hän herätti minua neljän aikaan aamulla, että: "Äiti, hiihtämään!" Sanoin, että odotetaan vielä muutama tunti, Susanna paljastaa.

Voi katsoa yltlä olevalta videolta, miten Susannan yksivuotias lapsi opetteli hiihtämään tenniskikan avulla.

Vanha kikka voimissaan

Neljän lapsen äitinä Susanna uskoo, että lasten kanssa kannattaa suosiolla unohtaa opettaminen.

– Monesti aliarvioimme lapsiamme. Minäkin teen sitä, hän kertoo.

Sosiaalisessa mediassa Susannalle selvisi, että tennispallovinkki on lähtöisin ehkä jo 1980-luvulta. Palaute on myös ollut pääsääntöisesti positiivista ja innostunutta.

– Jotkut ovat ehkä aikaisemmin käyneet kokeilemassa hiihtoa, mutta se ei ole silloin yhtään sujunut. Yhtäkkiä tämän kikan avulla se fokus on löytynytkin, Susanna kertoo.

Susanna on saanut kymmeniä kuvia ja videoita ihmisiltä, jotka ovat käyneet kokeilemassa sitä lastensa kanssa. Onnistumisiakin on koettu laduilla eri puolilla Suomea.

Kiitoksen lisäksi toki muutamat ovat kummastelleet, että pitääkö jo yksivuotiasta lasta viedä ladulle.

– Miksi en antaisi jo taaperollekin onnistumisen iloa ja riemua? Sehän on ihanaa ihastua liikkumiseen, itse tekemiseen ja saada niitä onnistumisen kokemuksia, Susanna pohtii.

Vanhempi, tee harjoittelu itsellesi mahdollisimman helpoksi

Vanhemman kannattaa tehdä lapsen uuden harrastuksen tai taidon opettelu itselle mahdollisimman helpoksi.

– Lapsen on hyvä tutustua niihin välineisiin jo kotona. Suksia voi kokeilla kotona maton päällä, hän ehdottaa.

Pienen lapsen kanssa voi myös mennä niin, että joskus se hiihtointo on loppunut pieneltä jo ennen kuin on saatu suksia jalkaan. Sekin on sallittua.

Esimerkiksi ihan vain kotipuistossa on helppoa saada toistokertoja alle.

Susanna jakaa sosiaalisessa mediassaan ja blogissaan aktiivisesti erilaisia liikkumiseen ja lasten kanssa liikkumiseen liittyviä hyödyllisiä vinkkejä.

– Toivon, että unohdettaisiin sellainen vertailu ja ennemminkin keskityttäisiin siihen, ettei kerätä kilometrejä, vaan ennemminkin hyviä hetkiä, hän toivoo.

10:30 Susanna vieraili Huomenta Suomen aamussa kahden lapsensa kanssa viime keväänä.

