Hihnassa ollut chihuahua jäi kaahaajan auton alle Porvoossa – kuljettaja ei jäänyt auttamaan: "Hän sanoi vain, että voi voi ja lähti"

Loukkaantunutta pitää auttaa, olipa se ihminen tai eläin

Tapaus on järkyttänyt koirapiirejä Porvoossa ja laajemminkin Suomessa. Uusimaa-lehden mukaan asia on nyt poliisin käsittelyssä.

– Törkeäähän se on. Inhimillisesti ajatellen tällaisessa tapauksessa ei ole huolehdittu varovaisuusvelvoitteesta, joka kaikilla tien käyttäjillä on, Leppälä toteaa.

Rikosilmoitus kannattaa tehdä

– Yleensä asiat saadaan selvitettyä jo paikan päällä. Mutta jos näin ei tapahdu ja jos esimerkiksi toinen osapuoli poistuu paikalta, siitä on hyvä olla yhteydessä välittömästi hätäkeskukseen 112.

Liikennevirhemaksun suuruus on Leppälän mukaan rikkomuksen laadun mukaan 20–200 euroa.

Esimerkiksi jalankulkijan liikennesääntörikkomuksesta määrättävä liikennevirhemaksu on 20 euroa, mutta moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan liikennesääntörikkomuksesta liikennevirhemaksu on 100 euroa.

Eläimillä ei ole liikenteessä velvoitteita

– Jalankulkija saa kulkea suojatien yli (rauhassa) ja autoilijan pitää sovittaa vauhtinsa niin, että jalankulkijalla on turvallista ja esteetöntä mennä. Jos jalankulkijalla on mukana esimerkiksi koira, jalankulkijalle kuuluu huolehtimisvelvollisuus siitä, että koira kulkee asianmukaisesti hänen kanssaan. Koira on siis hänen vastuullaan.