Janita törmäsi autollaan peuraan ja ajoi pois paikalta – pian hänelle alkoi tulvia vihastuneita viestejä: "Apua olisi kiva saada ilman lynkkaamista"

Yksityisviestejä alkoi sadella

Näin tulee toimia peurakolarissa

Kuljettajan on vaikea arvioida, kuinka pahasti eläin on mahdollisesti loukkaantunut, ja se voi jatkaa matkaansa haavoittuneena pitkäänkin.

– Olisi hyvä jos saisi merkattua onnettomuuspaikan tai kerrottua puhelimessa mahdollisimman tarkan kuvauksen siitä. Jos on GPS-systeemiä, siitä voi ottaa koordinaatit. Kun sinne poliisi hälyttää virka-apuhenkilöt paikalle, niin he tietäisivät mahdollisimman tarkan paikan, riistapäällikkö sanoo.

Kuten missä tahansa kolarissa, oman ajokin matkustajien vointi on syytä tarkistaa ensimmäisenä. Sen jälkeen voi siirtyä katsomaan, kuinka eläimelle kävi.

– Monta kertaa ne saattavat jäädä siihen tien penkalle. Jos on itsellä kyky ja taito, niin eläimen voi lopettaa siihen. Mutta kaikilla ei siihen taitoa ole, niin silloin virka-apu tulee paikalle lopettamaan elukan kärsimykset.

Printattava riistaonnettomuusmerkki tulisi löytyä autosta

Kun auto on pysähdyksissä onnettomuuspaikalla, on erittäin tärkeää myös varoittaa muuta liikennettä ajoneuvon hätävilkkuja ja varoituskolmiota käyttämällä.

Onnettomuuspaikalle tulisi jäädä odottamaan, kunnes hätäkeskus on antanut toimintaohjeet. Jos eläin on luikkinut tiehensä, hätäkeskukseen tulisi ainakin kuvailla mihin suuntaan se on lähtenyt.