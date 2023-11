Halla-aho maalaili uhkakuvia itärajan turvapaikanhakijoista – "Kenties tietää jotain, mitä minä en tiedä"

– He ovat itse useita kertoja julistaneet, että he vastaavat tyypillisesti epäsymmetrisesti eli jollain aivan muulla tavoin. Vastavuoroista rajatoimintaa Venäjä ei aio eikä voikaan tehdä.

"Venäjällä kyky kätkeä ihmisten identiteetti"

– On täysin mahdotonta tietää, mitä nämä ihmiset ovat, vaikka heillä tietynlaiset paperit ovatkin. Venäjällä on kyllä kyky kätkeä ihmisten todellinen identiteetti.

– Jos raja-asemilla on tuhansia ihmisiä Venäjän puolella rajaa, Suomen näkökulmasta se on aikamoinen ongelma myös turvallisuusmielessä. Jos me toimimme sillä tavoin, että joudumme kuitenkin päästämään ihmisvirtoja Suomeen, sillä on monenlaisia seurauksia, Himanen kertoo.