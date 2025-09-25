Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei ota kantaa kirjan yksityiskohtiin, muttei kiistäkään väitettä Suomeen saapuneista venäläistaustaisista sotilaista.

Suomeen tuli vuoden 2023 kesällä venäläistaustaisia sotilaita, väittää uutuuskirja Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä.

– Siinä lienee viitataan näihin tiettyihin Venäjän armeijasta pois lähteneisiin sotilaisiin, tai sellaisen taustan omaaviin henkilöihin, joilla voi olla tarina moneen suuntaan, Häkkänen kommentoi MTV Uutisille, muttei ota kantaa kirjan yksityiskohtiin.

Kysyttäessä, ovatko henkilöt turvallisuusuhka Suomelle, Häkkänen sanoo rajanviranomaisilla ja poliisilla olevan käytössä "normaalit toimintamenettelyt".

– Sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet sotilaallisessa toiminnassa, tai saaneet sotilaallisen koulutuksen ovat lähtökohtaisesti erityisen kontrollin piirissä olevia henkilöitä, Häkkänen huomauttaa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei puolestaan tänään halunnut kommentoida kahden vuoden takaisia tapahtumia.

MTV Uutiset kysyi kirjan väitteistä myös suojelupoliisilta, joka ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra ei myöskään suostunut kommentoimaan kirjan väitettä.

Torden otettiin kiinni kesällä 2023

Tänään julkaistussa teoksessa syvennytään Venäjän käymään hybridisotaan Suomea ja länttä vastaan. Kirjassa ei kerrota tarkemmin, kuinka monta sotilasta Venäjältä rajan yli tuli vuonna 2023.

Saman vuoden joulukuussa sisäministeriön rajavartio-osaston muistioon kirjattiin, että maahan tulevien henkilöiden joukossa Suomeen voi päästä myös siviileiksi tekeytyneitä sotilaita.

Esimerkiksi Ukrainaan liittyvistä sotarikoksista tuomittu venäläinen Voislav Torden otettiin kiinni kesällä 2023.

– Vaikkapa tämä Torden on yksi tämmöinen julkisuudessa ollut tapaus, Häkkänen huomauttaa.

Venäjältä Suomeen on elokuun 2023 alun jälkeen saapunut valtioneuvoston mukaan yhteensä yli 1300 kolmannen maan kansalaista, joilla ei ole ollut viisumia Suomeen.

Tieto pohjautuu toimittajan lähteisiin

Kirjan ovat kirjoittaneet Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.

Hallikainen kertoo saaneensa tiedon Suomeen saapuneista venäläistaustaisista sotilaista omien lähteidensä kautta.

– Sen verran tiedetään, että heitä kaikkia ei ollut tarkoitus lähettää Ukrainaan. Voin sanoa sen, että viranomaiset ovat olleet heistä hyvin tietoisia ja valtionjohto, Hallikainen sanoi MTV Huomenta Suomessa.

10:42 Katso Huomenta Suomen haastattelu, jossa tekijät kertovat uutuuskirjasta ja Venäjän käymästä hybridisodasta Suomea vastaan, kokonaisuudessaan tästä.