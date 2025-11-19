Itärajan esteaitahanke etenee Rajavartioston mukaan suunnitelmien mukaisesti.
Rajavartiosto kertoo, että esteaidan, tiestön ja teknisen valvonnan rakentaminen ovat käynnissä koko laajuudessaan hankkeen kaikilla kohdealueilla Suomenlahden itärannalta aina Inarin Virtaniemeen.
Esteaitaa on tällä hetkellä pystyssä noin 120 kilometrin verran. Kokonaissuunnitelman mukaan esteaitaa rakennetaan noin 200 kilometrin matkalle Suomen 1 300 kilometriä pitkälle itärajalle. Koko esteaita on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2026 pääosan kohteista valmistuessa kesään mennessä.
Rajavartiolaitos kertoo, että pääosa esteestä tulee sijoittumaan kaakkoisrajalle, joka on rajojen valvonnan painopistealuetta. Koko rajan pituudelle estettä ei ole järkevää rakentaa.
Lapin rajavartioston alueen esteaidat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Lapissa aitaa tulee neljälle eri rajaosuudelle yhteensä kahdeksan kilometriä. Sallaan rakennettu esteaita alkaa olla valmis, ja sillä on pituuttaan suurempi merkitys rajavalvonnalle.
