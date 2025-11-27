Imatran alueella etsitään luvattomasti rajan ylittänyttä ihmistä, Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo.
Rajavartiosto havaitsi torstaina aamupäivällä yhden ihmisen luvattoman rajanylityksen Venäjältä Suomeen Imatralla. Rajan ylittäneen ihmisen etsinnät ovat käynnissä ja alueella liikkuu Rajavartiolaitoksen ajoneuvoja sekä helikopteri.
Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen johdosta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
Poikkeavista havainnoista pyydetään ilmoittamaan Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen numeroon 0295 422 012.
