Pohjoismaiden on syytä parantaa mahdollisuuksiaan torjua droonitoimintaa, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo. Kesää 2023 koskevista kirjapaljastuksista hän vaikenee.

Useita lentokenttiä on häiritty Tanskassa viime päivinä drooneilla. Viranomaisten mukaan hybridi-iskujen takana on ammattimainen toimija.

Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja esimerkiksi poliisitoiminnasta vastaa sisäministeri Mari Rantanen.

Tanskassa on vähän ihmetelty, ettei poliisi saa ammuttua drooneja alas. Miten Suomi on varautunut siihen, jos Suomessa ilmenisi drooneja lentoasemilla?

– Suomella on olemassa omat mahdollisuutensa torjua drooneja. Niin kuin tässä on viime viikkoina puhuttu, suorituskykyä sekä droonien suorituskykyyn että vastadroonitoimintaan täytyy lisätä entistä enemmän, Rantanen sanoo MTV Uutisille eduskunnassa.

Onko Suomi tässä paremmin varautunut kuin Tanska?

– Luulen, että erilaiset drooniasiat ovat kehittyneet varsin nopeasti. Uskon, että kaikkien pohjoismaidenkin kannattaa tässä asiassa, niin meidän kuin muuallakin, lisätä omaa suorituskykyä.

Mitä tapahtui kesällä 2023 itärajalla?

Myös tänään julkaistu kirjapaljastus osuu paljolti sisäministerin alalle.

Kesällä 2023 yksittäiset venäläistaustaiset sotilaat ylittivät maastorajan Kaakkois-Suomessa. Tilanne herätti huolta viranomaisissa ja valtionjohdossa.

Asia kerrotaan Iida Hallikaisen ja Jukka Savolaisen uutuuskirjassa Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä. Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston päällikkönä toiminut Matti Sarasmaa ei vahvista tai kiistä tietoa kirjassa.

Saman vuoden syksyllä turvapaikanhakijoita alkoi virrata kiihtyvässä tahdissa itärajalle ja lopulta Suomi sulki rajan vastatakseen hybridioperaatioon.

Sisäministeri Mari Rantanen ei tänään halunnut kommentoida tapahtunutta.

Sisäministeriön viestintäosastolle toimitettuun MTV Uutisten haastattelupyyntöön ei vastattu lainkaan. Eduskunnassa tavoitettu Rantanen oli aiheesta kysyttäessä lyhytsanainen.

– En kommentoi kesää 2023 nyt, Rantanen sanoi.