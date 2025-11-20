Eduskunnassa pidettiin torstaina kansanedustajille varautumisharjoitus.

Harjoitus käynnistyi alkuillasta heti kyselytunnin jälkeen, ja kansanedustajat poistuivat salista toisiin tiloihin.

Asiasta kertoi kyselytunnin jälkeen istuntosalissa ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.).

Risikko kertoi, että kaikenlainen epävarmuus Suomessa ja maailmalla on lisääntynyt, ja siksi kaikki vastuulliset toimijat harjoittelevat. Risikon mukaan ei ole salaista, että eduskunta harjoittelee, mutta harjoituksen sisältö ei ole julkinen.