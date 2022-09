Supertaifuuni Nanmadol iski Japanin etelärannikolle – kahdelle miljoonalle ihmiselle evakuointikehotus

Alueella asuvia on kehotettu lähtemään evakkoon tai hakeutumaan suojaan myrskyn tieltä. Evakuointikehotus koskee yli kahta miljoonaa ihmistä. Liki satatuhatta kotitaloutta Japanin lounaisosassa on ilman sähköä ja kymmenet tuhannet ovat paenneet myrskysuojiin. Asahi Shimbunin mukaan Miyazakissa osa myrskysuojista on jo täynnä.