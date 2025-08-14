Marimekon tulos ja liikevaihto nousivat

Marimekon liikevaihto ja tulos ovat parantuneet hieman vertailukaudesta vuoden toisella neljänneksellä.

Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto nousi vuoden toisella neljänneksellä 6,4 miljoonasta eurosta 6,5 miljoonaan.

Yhtiön mukaan liikevoittoa nostivat liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen.

Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan heikensivät liikevoittoa. Liikevaihto kasvoi kahdella prosentilla 44,5 miljoonaan euroon.

Erityisesti vähittäismyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti kasvatti liikevaihtoa, yhtiö kertoo.

Liikevaihdon kehitystä puolestaan heikensi ennakoidusti kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten jääminen huomattavasti vahvasta vertailukaudesta.

Marimekon liikevaihto Suomessa nousi 3 prosenttia, kansainvälinen liikevaihto prosentin.

Maailmantalouden epävarmuudet ja niiden vaikutukset yleiseen taloudelliseen tilanteeseen voivat heijastua kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen ja vaikuttaa heikentävästi Marimekon liiketoimintaan tänä vuonna, toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo tulostiedotteessa.

Kasvua haetaan Aasiasta

Kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

– Myyntiin Suomessa vuonna 2025 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa edelleen liiketoimintaan, Alahuhta-Kasko sanoo.

Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain, toimitusjohtaja toteaa.

– Vuonna 2025 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden toiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman.

Alahuhta-Kaskon mukaan kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna.

Tällä strategiakaudella Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena, ja toisella neljänneksellä yhtiö muun muassa avasi uudet myymälät Japanin Osakassa ja Malesian Kuala Lumpurissa. Aasia–Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina.

Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta oli 6 prosenttia viime vuonna, joten kasvavat tullimaksut Yhdysvalloissa koskevat suoraan vain pientä osaa Marimekon liiketoiminnasta.

