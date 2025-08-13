Huvialus ja rahtilaiva törmäsivät Japanin edustalla

Huvialus ja rahtilaiva ovat törmänneet toisiinsa eteläisen Japanin vesillä.
MTV UUTISET – STT

Lähes 500 tonnia painava rahtilaiva ilmoitti törmänneensä huvialuksen kanssa Japanissa.

Lähes 500 tonnia painava rahtilaiva ilmoitti törmänneensä huvialuksen kanssa lähellä Hoton saarta, Japanin rannikkovartioston tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle. Yksi huvialuksella ollut ihminen pelastettiin vedestä kello kymmeneltä aamulla paikallista aikaa.

Japanin rannikkovartiosto jatkaa useiden muiden huvialuksella olleiden etsimistä, mutta sillä ei ole tietoa, montako ihmistä aluksen kyydissä oli.

