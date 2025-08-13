Huvialus ja rahtilaiva törmäsivät Japanin edustalla

Lähes 500 tonnia painava rahtilaiva ilmoitti törmänneensä huvialuksen kanssa Japanissa.
Huvialus ja rahtilaiva ovat törmänneet toisiinsa eteläisen Japanin vesillä. Yksi ihminen on viety sairaalaan ja useita on edelleen kateissa.
Lähes 500 tonnia painava rahtilaiva ilmoitti törmänneensä huvialuksen kanssa lähellä Hoton saarta, Japanin rannikkovartioston tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle. Yksi huvialuksella ollut ihminen pelastettiin vedestä kello kymmeneltä aamulla paikallista aikaa.
Japanin rannikkovartiosto jatkaa useiden muiden huvialuksella olleiden etsimistä, mutta sillä ei ole tietoa, montako ihmistä aluksen kyydissä oli.